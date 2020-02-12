Koronavirüs nedeniyle Mobil Dünya Kongresi iptal edilebilir

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle şimdiye kadar yüzlerce kişi yaşamını yitirirken, ülkedeki birçok şehir karantina altına alındı. Ayrıca Tesla, Huawei, Xiaomi ve Apple gibi Çin'de faaliyet gösteren birçok şirket, virüs nedeniyle çeşitli önlemler almak zorunda kaldı.

Koronavirüs salgını, 24-27 Şubat'ta Barselona'da düzenlenecek olan dünyanın en büyük mobil endüstri fuarı Mobil Dünya Kongresi'ni de tehlikeye soktu. Birçok teknoloji şirketi, söz konusu salgın nedeniyle etkinliğe katılmayacaklarını açıkladı.

CUMA GÜNÜ KARAR VERİLECEK

LG, Ericsson, Nvidia, Amazon, Sony, NTT Docomo, Gigaset, Umidigi, Intel, Vivo, Facebook ve Cisco koronavirüs nedeniyle Mobil Dünya Kongresi'ne katılmayacaklarını açıkladı.

Etkinliğin organizatör şirketi Dünya GSM Birliği (GSMA), ilk başlarda etkinliğin iptal olmayacağını ve güvenlik önlemlerinin artırılacağını söylese de birçok şirketin katılmaktan vazgeçmesi, GSMA'nın acil olarak toplanmasına neden oldu.

Dünya GSM Birliği, büyük teknoloji şirketlerinin iptalleriyle riske giren Mobil Dünya Kongresi'nin yapılıp yapılmayacağına cuma günkü toplantısında karar verecek

Mobil Dünya Kongresi'ne gelen 200 kadar ülkeden 100 binden fazla profesyonel katılımcıya 2006 yılından bu yana ev sahipliği yapan Barselona, bu etkinlikten dolayı 450 milyon eurodan fazla ekonomik gelir ediyor.

Ancak bazı büyük şirketlerin, MWC'ye katılmama kararından dolayı otellerde iptallerin başladığı ve kentteki turizm sektörü temsilcilerinin bundan endişe duyduğu yönünde açıklamalar yapılıyor.

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