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Koronavirüs nedeniyle New York'ta acil durum ilan edildi

ABD'nin New York eyaletinde, yeni tip koronavirüs vakalarının sayısının 76'ya yükselmesi sonrası 'acil durum' ilan edildi.

AA | 07.03.2020 - 23:44..
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Koronavirüs nedeniyle New York'ta acil durum ilan edildi

New York Valisi Andrew Cuomo, eyalette virüs tespit edilenlerin sayısının bir gün içinde iki katına çıkmasının ardından 'acil durum' ilan etti.

Koronavirüs nedeniyle New York'ta acil durum ilan edildi

NEW YORK'TA VAKA SAYISI 76

New York'taki vakaların sayısı 76'ya yükselirken, ülke genelinde ise şimdiye kadar 377 kişide virüs tespit edildi.

Koronavirüs nedeniyle New York'ta acil durum ilan edildi

VİRÜSTEN 17 KİŞİ ÖLDÜ

ABD'nin doğu yakasında Florida'da 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 17'ye çıktı.

Koronavirüs nedeniyle New York'ta acil durum ilan edildi

California açıklarında bekletilen 3 bin 500 kişilik yolcu gemisinde ise 21 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi.

Koronavirüs nedeniyle New York'ta acil durum ilan edildi

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