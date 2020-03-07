Koronavirüs nedeniyle New York'ta acil durum ilan edildi

New York Valisi Andrew Cuomo, eyalette virüs tespit edilenlerin sayısının bir gün içinde iki katına çıkmasının ardından 'acil durum' ilan etti.

NEW YORK'TA VAKA SAYISI 76

New York'taki vakaların sayısı 76'ya yükselirken, ülke genelinde ise şimdiye kadar 377 kişide virüs tespit edildi.

VİRÜSTEN 17 KİŞİ ÖLDÜ

ABD'nin doğu yakasında Florida'da 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 17'ye çıktı.

California açıklarında bekletilen 3 bin 500 kişilik yolcu gemisinde ise 21 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi.