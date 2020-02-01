Koronavirüs nedeniyle ölüm sayısı 259’a yükseldi

Dünya bu günlerde yeni bir hastalıkla adeta diken üstünde: koronavirüs.

ÇİN'DEN YAYILDI

Çin'in Vuhan kentinde görülen ve buradan dünyaya yayılan koronavirüs (2019 – nCoV) sebebiyle hasta olan kişi sayısı dünya genelinde 11 bin 374’e; virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 259’a yükseldi.

Düne oranla hasta sayısında bin 598, ölü sayısında ise 46 artış oldu.

VÜCUT DİRENCİ DÜŞÜP BAYILANLAR VAR

Koronavirüsün belirtileri grip belirtileriyle benzer özellikler taşıyor. Ateş, halsizlik, baş ağrısı.

Yalnız bu yeni tip virüs vücut direncini olumsuz etkilediği için hastalığın bulaştığı insanlar aniden düşüp bayılabiliyor. Görüntüler de Çin'de son 2 günde paylaşılan videolardan.

Koronavirüs Çin'de can almaya devam ediyor VİDEO