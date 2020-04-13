Koronavirüs nedeniyle siber saldırılarda artış yaşanıyor

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve şu ana kadar 638 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan koronavirüs salgını, insanların oldukça endişenmesine neden oluyor.

Bu endişeden yararlanmaya çalışan hackerlar, siber saldırılar ile insanları zor durumda bırakıyor.

AA muhabirinin STM ThinkTech'in ocak-mart dönemini kapsayan Siber Tehdit Durum Raporu'ndan derlediği bilgilere göre, pandemi ilan edilen koronavirüs, toplumda oluşan duyarlılığı sömürme niyetinde olanlara siber saldırılar için kapı aralıyor.

SAHTE KORONA HARİTALARINA DİKKAT

Vaka sayısına ve hastalık seyrine ilişkin Dünya Sağlık Örgütü ile çok sayıda kurumun yayınladığı koronavirüs haritalarının dışında, zararlı yazılımlar yüklü "gerçek zamanlı koronavirüs haritaları" adı altında kullanıcıları aldatan sahte uygulamalar da bulunuyor.

Söz konusu uygulamalar aracılığıyla gerçekleştirilen siber saldırılarla pek çok kullanıcının verileri ele geçirilebiliyor. Kullanıcıları gözetleyen sahte uygulamalarla fotoğraflara, videolara, kamera ve mikrofonlara erişilerek kişisel veriler de tehdit altında kalıyor.

DİJİTAL BANKACILIK SALDIRILARI ARTIŞ GÖSTERDİ

Dolandırıcılık, oltalama ve kredi kartı bilgilerini çalmak için gerçekleştirilen ataklarla sosyal medya üzerinde organize olan siber saldırganlar, kullanıcıların kredi kartı bilgilerini ele geçirerek, başka şirketlere satıyor.

Dijital bankacılığın gelişmesi ve mobil banka uygulamalarının kolaylıkları, çok sayıda kullanıcı tarafından bunların tercih edilmesini sağlarken, bu büyük pazar siber saldırganların da hedefi oluyor.

Kullanıcıların cihazlarında güvenilir kimliğe sahip olmayan uygulama bulundurmaması ve bankacılık uygulamalarının sürekli güncel olduğundan emin olmaları gerekiyor.

OTOMOBİL SÜRÜŞ ASİSTANLARI DA NASİBİNİ ALDI

Güvenlik için sürücüye araç kullanırken destek olan elektronik sistemler üzerinde de insan hayatını doğrudan etkileyen hayalet görünümlü siber saldırılarda da artış gözlemlendi.

İnsansız yarı veya tam otonom araçların elektronik sistemleriyle yol kenarı birimler arasındaki iletişimin devreye alınmaması çeşitli sorunlara neden oluyor.

Güvenli sürüşü olumsuz etkileyen sahte şerit saldırıları, projeksiyon taşıyan drone kullanılarak aracın görebileceği bir alana yansıtılan yanlış hız sınırı ya da internet bağlantılı dijital reklam panosunun ele geçirilip yine hız sınırının yanlış yönlendirilmesiyle gerçekleştirilebilen siber saldırılar en dikkati çeken tehditler arasında gösteriliyor.