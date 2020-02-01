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Koronavirüs nedeniyle Türkiye'de maske bulunamıyor

Lösemi tedavi gören 5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı'nın annesi Eylem Şen Yazıcı, Çin'den yayılan Koronovirüs nedeniyle maskelere yoğun talep olduğunu ve kızı için maske bulmakta zorlandıklarını söyledi.

Haber Merkezi | 01.02.2020 - 18:39..
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Zorunlu durumda kalabalık ortama girdiğinde özel maske kullanan Öykü Arin, ilk olarak Çin'de görülen ancak ardından dünyaya yayılmaya başlayan Koronavirus nedeniyle bir sorunla karşı karşıya kaldı.

Çin, salgın nedeniyle ihtiyacın arttığı maskeleri daha önce ihraç ettiği ülkelerden satın alırken, Türkiye'de de bazı tedarikçilerde maske sorunu başgösterdi.

BU KONUYA BİR ÇÖZÜM LAZIM

Kızının sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri sosyal medya hesabından duyuran anne Eylem Şen Yazıcı, maske bulmakta zorlandıklarını öne sürdü. Yazıcı, sosyal medya hesabından paylaştığı ‘3M’ özellikli maske fotoğrafının altına şu notu düştü: “Corona virüsü sebebiyle maske satışları patladığı için medikallerde Öykü Arin'in de kullandığı 3M maskeleri bulmak zor. Depolar göndermiyormuş. Ellerindekileri yüksek fiyatlara yurt dışına satıyorlarmış. Lösemi vb. hastalar için bu konuya bir çözüm bulmak gerekiyor."

Koronavirüs nedeniyle Öykü Arin'e maske bulunamıyor -1

Koronavirüs nedeniyle Öykü Arin'e maske bulunamıyor -2

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