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Koronavirüs nedeniyle ülkemizdeki oyun sektörü hareketlendi

Koronavirüs nedeniyle ülkemizdeki aktif oyuncu sayısı yüzde 40-50 oranında arttı.

AA |
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Koronavirüs nedeniyle ülkemizdeki oyun sektörü hareketlendi

Çin'de ortaya çıkan ve ardından tüm tünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle milyonlarca insan evlere kapandı. Bu durum, internet ve oyun trafiğini de bir hayli artırdı.

Bazı oyun şirketleri de bu süreçte çeşitli indirimler uygulayarak oyun severlere destek oldu.

OYUN SATIŞLARI YÜZDE 63 ARTTI

Oyun ve e-spor ajansı Gaming in Turkey Kurucusu Ozan Aydemir, Türkiye'de özellikle günlük aktif oyuncu sayısında yüzde 40-50 artış gözlendiğini belirterek, ''Bu oldukça yüksek bir rakam, aynı zamanda sektörün ekonomisini de oldukça canlandırdı. Hem kişi başı alım değeri hem de harcama yapan oyuncu sayısı arttı. Toplam oyun satışlarında yüzde 63'lük bir artış gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

gaming

OYUNLARA AYRILAN ZAMAN YÜZDE 40 ARTIŞ GÖSTERDİ

Aydemir, küresel raporlara göre dünya genelinde de video oyunlarına ayrılan zamanın yüzde 40 arttığına işaret ederek, akıllı telefon ve bilgisayar kullanımında büyük artışın görüldüğünü aktardı.

Aydemir, dünyada genelinde dijital oyunlarda yüzde 52, konsol satışlarında yüzde 155 artış olduğunu dile getirdi.

Koronavirüs nedeniyle ülkemizdeki oyun sektörü hareketlendi

Instagram: @eshteknoloji

Koronavirüs nedeniyle ülkemizdeki oyun sektörü hareketlendi

Koronavirüs nedeniyle ülkemizdeki oyun sektörü hareketlendi

Koronavirüs nedeniyle ülkemizdeki oyun sektörü hareketlendiKoronavirüs nedeniyle ülkemizdeki oyun sektörü hareketlendi

Koronavirüs nedeniyle ülkemizdeki oyun sektörü hareketlendi

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