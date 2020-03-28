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Koronavirüs nedeniyle WhatsApp kullanımı iki katına çıktı

Yeni yapılan bir araştırmaya göre WhatsApp kullanımında, koronavirüs nedeniyle yüzde 51'lik bir artış görüldü.

Haber Merkezi | 28.03.2020 - 14:40..
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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle milyonlarca insan evine kapandı. Bu durum, sosyal medya kullanımını ve anlık mesajlaşma uygulamalarına olan ilgiyi de bir hayli artırdı.

14-24 Mart tarihleri ​​arasında, 30 farklı ülkede 25 bin kullanıcı ile yapılan yeni bir araştırmaya göre WhatsApp, koronavirüs nedeniyle en çok ilgi duyulan uygulama oldu.

whatsapp

WHATSAPP KULLANIMI YÜZDE 51 ARTTI

Koronavirüsün ilk çıktığı günlerde WhatsApp kullanımı yüzde 27 oranında artmıştı. Daha sonra bu oran yüzde 41'lere kadar yükselirken şu anda ise WhatsApp kullanım oranı yüzde 51'lere kadar artış gösterdi.

Öte yandan salgının etkili olduğu ülkelerde bu oran daha da yükseldi. Örneğin İspanya'daki WhatsApp kullanım oranı yüzde 76 arttı.

Mesajlaşma platformlarındaki en büyük artışın 18-34 yaş arası kullanıcılarda olduğu belirtilirken, aynı yaş aralığında Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın kullanım oranlarında yüzde 40'lık bir artış görüldü.

Instagram: @eshteknoloji

Koronavirüs nedeniyle WhatsApp kullanımı iki katına çıktı

Koronavirüs nedeniyle WhatsApp kullanımı iki katına çıktı

Koronavirüs nedeniyle WhatsApp kullanımı iki katına çıktı

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