Koronavirüs nedir

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, koronavirüs, soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS-CoV) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS-CoV) gibi daha ciddi hastalıklara kadar hastalıklara neden olan büyük bir virüs ailesidir.

Koronavirüs hastalığı (COVID-19), 2019 yılında keşfedilen ve daha önce insanlarda tanımlanmamış yeni bir türdür.

HAYVANLARDAN BULAŞIYOR

Koronavirüsler zoonotiktir, yani hayvanlar ve insanlar arasında bulaşır. Detaylı araştırmalar SARS-CoV'nin misk kedilerinden insanlara ve MERS-CoV'un tek hörgüçlü develerden insanlara bulaştığını ortaya koydu. Bilinen birkaç koronavirüs, henüz insanları enfekte etmeyen hayvanlarda dolaşmaktadır.

KORONAVİRÜSÜN BELİRTİLERİ

Enfeksiyon belirtileri arasında solunum semptomları, ateş, öksürük, nefes darlığı ve solunum güçlüğü bulunur. Enfeksiyon, daha ciddi vakalarda, zatürreye, ciddi akut solunum sendromuna, böbrek yetmezliğine ve hatta ölüme neden olabilir.

ENFEKSİYONA KARŞI ÖNLEMLER

Enfeksiyonun yayılmasını önlemek için standart öneriler arasında düzenli el yıkama, öksürme ve hapşırma sırasında ağız ve burnun kapatılması, et ve yumurtaların iyice pişirilmesi vardır. Öksürme ve hapşırma gibi solunum yolu hastalık belirtileri gösteren herhangi biriyle yakın temastan kaçınılmalıdır.