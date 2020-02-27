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Koronavirüs Norveç ve Danimarka'ya da sıçradı

Dünyaya adım adım yayılan koronavirüs, hijyen açısından öne çıkan Norveç ve Danimarka'da patlak verdi.

İHA | 27.02.2020 - 08:50..
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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak hızla dünyaya yayılmaya devam eden koronavirüs diğer yandan da can almayı sürdüyor.

Öldürücü virüs bu kez dünyanın en steril ülkelerinden Norveç ve Danimarka'ya sıçradı.

Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü (FHI) tarafından yapılan açıklamada, ülkede ilk koronavirüs vakasının kaydedildiği bildirildi.

Koronavirüs Norveç ve Danimarka'ya da sıçradı

ÇİN'DEN GETİRDİ

Virüs tespit edilen hastanın test sonucunun pozitif çıktığı ve evde izole edildiği belirtildi. FHI Direktörü Line Vold basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Bu kişi salgının başladığı Çin bölgesinden döndükten sonra test edildi" ifadelerini kullandı.

DANİMARKA'DAKİ VAKA İTALYA'DAN BULAŞTI

Danimarka'da da ilk koronavirüs vakası tespit edildi. Hastanın İtalya'nın kuzeyinden kayak tatilinden dönen bir kişi olduğu belirtiliyor.

Koronavirüs Norveç ve Danimarka'ya da sıçradı

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