Koronavirüs Pakistan ve Kuzey Makedonya'ya sıçradı

Koronavirüs tespit edilen ülkeler arasına Pakistan ve Kuzey Makedonya da girdi.

PAKİSTAN'DA 2 VAKA DOĞRULANDI

Sağlık Bakanı Yardımcısı Dr. Zafar Mirza, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, ülkede ilk korona virüsü vakasının 2 kişide tespit edildiğini belirtti.

Mirza, "Pakistan'daki ilk 2 korona virüsü vakasını doğrulayabilirim. Her 2 vakanın da durumu stabil. Her şey kontrol altında ve paniğe gerek yok" ifadelerini kullandı. Hastalardan birinin 22 yaşında bir erkek olduğu ve ailesiyle birlikte İran'ı ziyaret ettiği ifade edildi.

KUZEY MAKEDONYA'YA İTALYA'DAN BULAŞTI

Kuzey Makedonya'da Sağlık Bakanı Venko Filipce tarafından yapılan açıklamada, ülkede ilk korona virüsü vakasının tespit edildiği duyuruldu. Açıklamada, virüsün yakın zamanda İtalya'dan ülkeye dönen bir kadında teşhis edildiği kaydedildi. Bakan Filipce kadının durumunun stabil olduğunu belirterek, "Hastanın korona virüsü için test sonucu pozitif çıktı. Kuzey Makedonya'da bu pozitif test edilen ilk hasta" ifadelerini kullandı.



