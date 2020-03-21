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Koronavirüs Papua Yeni Gine'ye de bulaştı: İlk vaka

Güneybatı Pasifik yer alan Papua Yeni Gine’de (PNG) ilk koronavirüs vakasının tespit edildiği açıklandı.

AA | 21.03.2020 - 08:40..
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Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Başbakan James Marape, Singapur aktarmalı İspanya’dan PNG’ye dönen 40 yaşlarındaki maden işçisinde ülkenin ilk koronavirüs vakasının tespit edildiğini duyurdu.

TEST POZİTİF ÇIKTI

Yapılan ikinci testin pozitif çıkmasının ardından bu kişinin tecrit edildiğini bildiren Marape, "Emin olmak için için iki test yaptık. İlk test negatif çıktı ancak kesin değildi. Ama ikinci bir test pozitif çıktı." bilgisini paylaştı.

Koronavirüs Papua Yeni Gine'ye de bulaştı: İlk vaka

YABANCI UYRUKLULARIN ÜLKEYE GİRİŞİ YASAKLANDI

Kimliğini açıklamadığı ilk vakanın ortaya çıkmasıyla ülkede bir dizi tedbir alacaklarını vurgulayan Marape, sağlık ekiplerinin ve hastanelerin hazırlıklarını tamamlayabilmeleri için pazardan itibaren yabancı uyrukluların ülkeye girişlerine bir hafta boyunca izin verilmeyeceğini belirtti.

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