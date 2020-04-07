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Koronavirüs PKK kamplarına da sıçradı

Irak’ın kuzeyinde ve Irak-İran sınır hattına yakın bölgede faaliyet gösteren yaklaşık 60-70 PKK’lı terörist koronavirüs şüphesiyle Süleymaniye’de bulunan hastanede karantina altına alındı.

DHA |
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Koronavirüs PKK kamplarına da sıçradı

Dünyayı saran koronavirüs salgını PKK kamplarına bulaştı.

PKK kamplarından kaçarak Süleymaniye ve Erbil bölgelerine gelerek tedavi olmak isteyen bazı teröristler, örgüt içinde koronavirüs edeniyle yaşananları anlattı.

Teröristlerin bölgedeki iletişim kaynaklarına verdiği bilgilere göre, Irak’ın kuzeyinde ve Irak-İran sınır hattına yakın bölgede bulunan kamplarda çok sayıda terörist korona şüphesiyle karantinaya alındı.

Mahmur Kampı’nda, 70 civarında teröristin yine koronavirüs salgını nedeniyle durumu ağır.

Diğer yandan, bölgedeki güvenlik güçlerinin verdiği bilgilere göre, Süleymaniye’de koronavirüs şüphesi ile karantina altına alınan 38 terörist geçen hafta içerisinde öldü.

YÖNETİCİ TERÖRİSTLER İZOLASYONDA

Güvenlik kaynakları ayrıca, Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarında koşullardan dolayı koronavirüsün hızla yayıldığını, gıda ve ilaç sıkıntısı yaşandığını bildirdi.

Terör örgütü üst düzey yöneticilerinin ise kendilerini korumaya alarak, ihtiyaç nedeniyle gelen diğer teröristleri bile bulundukları alanlara yaklaştırmadıkları ifade edildi.

Koronavirüs nedeniyle örgüt yöneticileri toplantı yapmıyor, enfekte olan çok sayıdaki terörist nedeniyle görüşme taleplerini kabul etmiyor.

Koronavirüs PKK kamplarına da sıçradı

FİRARI ÖNLEMEK İÇİN KIRSALDA SÖZDE TEDAVİ

Koronavirüse yakalanan teröristler için Süleymaniye’de örgüte ait bir hastane tedavi amacıyla hazırlandı, ancak yeterli sayıda sağlık personeli ve ekipman bulunmadığından  ölümler engellenemiyor.

Süleymaniye ve Erbil bölgesine kaçabilen bazı teröristler,  hastanelere öncelikle üst düzey teröristlerin gönderildiğini, sıradan teröristlerin ise kaçmalarından şüphe edildiği için kırsal alanda dağınık karantina bölgelerinde tutulduğunu, doktor ve yeterli ekipman bulunmaması nedeniyle genç yaştaki birçok örgüt mensubunun öldüğünü anlattı.

KORONADAN ÖLENLER BELİRSİZ

Güvenlik kaynaklarınca, Suriye’de ise PKK / PYD / YPG terör örgütü mensuplarına koalisyon güçlerince birtakım tıbbi malzemenin gönderildiği ancak, bunların yeterli olmadığı da örgütün iletişim kaynaklarından tespit edildi.

Bölgedeki hastanenin büyük bir bölümünün tahrip olması ve yeterli sayıda sağlık ekibinin bulunmaması nedeniyle ölüm oranlarının dünya ortalamasının çok üzerinde olduğu, ancak koronavirüs test kitlerinin olmaması nedeniyle ölenler için kayıt tutulmadığı belirtiliyor.

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