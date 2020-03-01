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Koronavirüs salgını borsaları da etkiledi

Koronavirüsün borsaları olumsuz etkilemesi sebebiyle dünyanın en zengin 500 insanının 444 milyar dolar kaybettiği bildirildi.

Haber Merkezi | 01.03.2020 - 06:32..
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Koronavirüs sebebiyle dünya genelinde vaka sayıları ve can kayıpları artarken, virüs ülke ekonomilerini de olumsuz yönde etkiliyor.

Blomberg, dünyanın en zengin 500 insanının, borsaları olumsuz yönde etkileyen yeni tür koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir haftada 444 milyar dolar kaybettiğini belirtti.

EN ZENGİN ÜÇ İSMİN SERVETİ 30 MİLYAR DOLAR AZALDI

Dünyanın en zengin üç iş insanı en fazla kaybedenler oldu. Amazon’un sahibi Jeff Bezos, Microsoft’un kurucu ortağı Bill Gates ve LVMH Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Bernard Arnault’un servetleri toplam 30 milyar dolar azaldı.

Dünyanın en zenginleri arasında 25. sırada bulunan Tesla CEO’su Elon Musk, şirketinin hisselerinin değer kaybetmesi nedeniyle bir haftada 9 milyar dolar kaybetti. Facebook kurucusu Mark Zuckerberg’in zararı ise 6.5 milyar dolar oldu.

Koronavirüs salgını borsaları da etkiledi

AVRUPA VE ABD BORSASINDA DÜŞÜŞ YAŞANDI

Perşembe günü, Avrupa ve ABD borsalarında, koronavirüs salgını nedeniyle beliren yeni panik dalgası nedeniyle çok sert düşüş meydana geldi. Avrupa endeksleri yüzde 4, ABD endeksleri ise yüzde 6’dan fazla kayıp yaşadı. Düşüş Cuma günü de devam etti.

ABD’nin önde gelen hisse senedi endeksleri günü yüzde 0.9-3 ile kapattı. FED’in ABD ekonomisini desteklemeye hazır olduğu açıklaması düşüşün durmasını sağladı.

Koronavirüs salgını borsaları da etkiledi

Koronavirüs salgını borsaları da etkiledi

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