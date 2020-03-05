Koronavirüs salgını Güney Afrika'ya da sıçradı

Güney Afrika'nın doğusundaki Kwa-Zulu Natal bölgesinde, ülkenin ilk koronavirüs vakası tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İtalya'dan gelen 38 yaşındaki bir adamda virüs saptandığı belirtildi. Sağlık Bakanı Zweli Mkhize, "Bu sabah Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü testin pozitif çıktığını doğruladı." dedi.

10 KİŞİLİK BİR GRUPTA ÇIKTI

Mkhize ayrıca, bölgede koronavirüs teşhisine yardımcı olmak için Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve diğer Afrikalı enstitülerle iş birliği yaptıklarını da belirtti. Virüs tespit edilen hastayla eşinin, 1 Mart'ta İtalya'dan Güney Afrika'ya dönen 10 kişilik bir grupta bulunduğu belirtildi.

SALGIN AFRİKA'NIN GÜNEYİNE YAYILMIŞ OLDU

Hastanın iki gün sonra ateş, öksürük, baş ve boğaz ağrısı şikayetleriyle doktora başvurduğu kaydedildi. Hastanın ve ona bakan doktorun tecrit altında olduğu, diğer grup üyelerinin de araştırıldığı duyuruldu.

Bu, aynı zamanda salgının Afrika'nın güneyine de yayıldığı anlamına geliyor.

NİJERYA VE SENEGAL'DE VAKA

Daha önce Sahraaltı Afrika'da Nijerya ve Senegal'de koronavirüs vakaları görülmüştü. Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, geçen hafta, salgının başladığı Vuhan kentindeki vatandaşlarını tahliye edeceklerini açıklamıştı. Çin'de başlayan salgın şimdiye kadar 3 binden fazla kişinin ölümüne neden oldu, en az 90 bin kişi de virüsten etkilendi.