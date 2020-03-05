taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1033
Euro
6.8385
Altın
1658.87
Borsa
112499.88
Gram Altın
324.186
Bitcoin
55445.33

Koronavirüs salgını Güney Afrika'ya da sıçradı

Virüs tespit edilen kişinin, bu ay başında 10 kişilik bir grupla birlikte İtalya'dan geldiği belirtildi.

REUTERS | 05.03.2020 - 16:56..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Güney Afrika'nın doğusundaki Kwa-Zulu Natal bölgesinde, ülkenin ilk koronavirüs vakası tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İtalya'dan gelen 38 yaşındaki bir adamda virüs saptandığı belirtildi. Sağlık Bakanı Zweli Mkhize, "Bu sabah Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü testin pozitif çıktığını doğruladı." dedi.

10 KİŞİLİK BİR GRUPTA ÇIKTI

Mkhize ayrıca, bölgede koronavirüs teşhisine yardımcı olmak için Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve diğer Afrikalı enstitülerle iş birliği yaptıklarını da belirtti. Virüs tespit edilen hastayla eşinin, 1 Mart'ta İtalya'dan Güney Afrika'ya dönen 10 kişilik bir grupta bulunduğu belirtildi.

Koronavirüs salgını Güney Afrika'ya da sıçradı

SALGIN AFRİKA'NIN GÜNEYİNE YAYILMIŞ OLDU

Hastanın iki gün sonra ateş, öksürük, baş ve boğaz ağrısı şikayetleriyle doktora başvurduğu kaydedildi. Hastanın ve ona bakan doktorun tecrit altında olduğu, diğer grup üyelerinin de araştırıldığı duyuruldu.

Bu, aynı zamanda salgının Afrika'nın güneyine de yayıldığı anlamına geliyor.

NİJERYA VE SENEGAL'DE VAKA

Daha önce Sahraaltı Afrika'da Nijerya ve Senegal'de koronavirüs vakaları görülmüştü. Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, geçen hafta, salgının başladığı Vuhan kentindeki vatandaşlarını tahliye edeceklerini açıklamıştı. Çin'de başlayan salgın şimdiye kadar 3 binden fazla kişinin ölümüne neden oldu, en az 90 bin kişi de virüsten etkilendi.

İlginizi Çekebilir
İdlib şehidinin annesine gönderdiği mesajlar yürek burktu
Kütahyalı Piyade Uzman Onbaşı Muhammed Yılmaz'ın Suriyeli çocuklarla çekilmiş fotoğraflarını annesine göndererek, "Ne ayakkabı ne çorap var. Kiminin ailesi bile yok.” diye yazdı.
Vekil sayıları yeniden belirlendi
YSK,Türkiye İstatistik Kurumu’nun nüfus verilerine göre, illerin çıkaracağı milletvekili sayılarını tekrar tespit etti. YSK kararı uyarınca illerin milletvekili dağılımı değişti.
Kabe korona nedeniyle boşaltıldı
Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle dün umre ziyaretlerini askıya almasının ardından, bugün de Kabe'ye girişleri kapattı.
Bulgaristan göçmenler için AB’den para istiyor
Bulgaristan İçişleri Bakanı Mladen Marinov, Bulgaristan’ın Avrupa Birliği’nden (AB) düzensiz göçle mücadele için kaynak isteyeceğini bildirdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Moskova'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan Moskova'da
451
Türk SİHA'larına Fransız övgüsü
Türk SİHA'larına Fransız övgüsü
312
CHP'li Engin Özkoç'un yumruk yediği an
CHP'li Engin Özkoç'un yumruk yediği an
571
İsrail basınından BAE'li prens koronaya yakalandı iddiası
İsrail basınından BAE'li prens koronaya yakalandı iddiası
554
Cumhurbaşkanı, CHP'li Özkoç'a 1 milyonluk tazminat davası açtı
Cumhurbaşkanı, CHP'li Özkoç'a 1 milyonluk tazminat davası açtı
566
Putin Türk askerleri için başsağlığı diledi
Putin Türk askerleri için başsağlığı diledi
613
Bakan Süleyman Soylu, muhabirle tartıştı
Bakan Süleyman Soylu, muhabirle tartıştı
437
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir