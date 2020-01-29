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Koronavirüs salgınında can kaybı 132’ye yükseldi

Virüsten etkilenen kişi sayısı 5 bin 974'e, müşahede altına alınanların sayısı ise 59 bin 990'a çıktı.

AA | 29.01.2020 - 09:04..
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Çin’de yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında can kaybı artıyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Tibet Özerk Bölgesi dışında ülke geneline yayılan 2019-nCoV salgını nedeniyle 132 kişi hayatını kaybetti, virüsten etkilenen sayısı bin 239’nun durumu ağır olmak üzere 5 bin 974’e çıktı.

Koronavirüs salgınında can kaybı 132’ye yükseldi

59 BİN 990 KİŞİ MÜŞAHEDE ALTINDA

Bununla birlikte virüsten etkilendiği şüpheli olan kişi sayısı 9 bin 239’a yükselirken, virüsten etkilenen kişilerle herhangi bir şekilde temasa geçmesi nedeniyle müşahede altına alınanların sayısı 59 bin 990 oldu. Bugüne kadar iyileşerek taburcu edilen enfektelerin sayısı ise 103'e yükseldi.

Koronavirüs salgınında can kaybı 132’ye yükseldi

EN ÇOK HUBEY'DE YAŞAYANLAR ÖLDÜ

Ayrıca, Çin anakarası dışında virüsten etkilenen kişi sayısı Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde 8, Makau Özel İdari Bölgesi’nde 7’ye çıktı. Koronavirüsün merkez üssü Hubey eyaletinde salgının etkisi altındaki kişi sayısı 3 bin 554’e çıkarken, can kaybının 125’i bu eyalette yaşandı.

Koronavirüs salgınında can kaybı 132’ye yükseldi

SALGININ GÖRÜLDÜĞÜ ÜLKELER

"Ülke Geneli Yeni Tip Koronavirüs Salgını Anlık Gelişmeler" platformunun verilerine göre, salgın Çin dışında, Tayland’da 14, Japonya’da 7, Singapur’da 5, ABD’de 5, Avustralya, Fransa, Almanya ve Güney Kore’de 4’er, Malezya’da 3, Vietnam’da 2, Nepal, Kanada, Kamboçya ve Sri Lanka’da 1’er kişide görüldü.

Koronavirüs salgınında can kaybı 132’ye yükseldi

"ÖZGÜVENİMİZ TAM, KAYNAKLARIMIZ VAR"

Çin'in Vuhan kentinde aralık ayında ortaya çıkan ve kısa sürede salgına dönüşen koronavirüs nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus Çin'i ziyaret etmiş ve salgınla mücadele konusunda güvendikleri ülkeye yardıma hazır olduklarını söylemişti. Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi de Ghebreyesus ile görüşmesinde, "Bu salgını bir an önce yenme konusunda inancımız, özgüvenimiz tam, kaynaklarımız var.” ifadelerini kullanmıştı.

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