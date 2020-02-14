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Koronavirüs salgınında can kaybı 1381’e yükseldi

Çin'de ölümcül koronavirüsü etkisini göstermeye devam ederken, son 24 saatte 121 kişi yaşamını yitirdi.

AA | 14.02.2020 - 08:54..
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Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan (NHC) yapılan açıklamaya göre biri Hong Kong’da olmak üzere koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 1381’e, virüsten etkilenenlerin sayısı 63 bin 851'e yükseldi.

Müşahede altına alınan kişilerin sayısı ise 177 bin 974 olarak açıklanırken, ülkede bugüne kadar taburcu edilenlerin sayısı da 6 bin 723 oldu.

Ayrıca vaka sayısı Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 53'e çıkarken, Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 olarak belirtildi.

SON 24 SAATTE 121 CAN KAYBI

NHC'den yapılan açıklamaya göre son 24 saatte ülke genelinde salgından dolayı 121 can kaybı yaşanırken, 5 bin 90 yeni vaka tespit edildi.

Yeni can kayıplarının 116'sı, 2019-nCoV'un merkez üssü Hubey eyaletinde gerçekleşirken, bu eyaletteki toplam can kaybı 1318'e çıktı.

Koronavirüs salgınında can kaybı 1381’e yükseldi

ÖLÜMLER GÜNDEN GÜNE ARTIYOR

Diğer eyaletlerden Hınan ve Heylongciang’da 11’er, Anhui'de 6, Haynan'da 4, Hıbey'de 3, Guangdong, Hunan, Şandong ve Gansu'da 2'şer, Ciangşi, Sıçuang, Guicou, Liaoning ve Cilin'de 1'er kişi hayatını kaybetti.

Ayrıca merkeze doğrudan bağlı kentlerden başkent Pekin, Tiencin'de 3'er Çongçing'de 4, Şanghay'da 1 kişi yaşamını yitirirken, Sincan Uygur Özerk Bölgesi, Guangşi Cuang Özerk Bölgesi ve Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde 1’er kişi 2019-nCoV salgını nedeniyle hayatını kaybetti.

Koronavirüs salgınında can kaybı 1381’e yükseldi

Koronavirüs salgınında can kaybı 1381’e yükseldi

Koronavirüs salgınında can kaybı 1381’e yükseldi

Koronavirüs salgınında can kaybı 1381’e yükseldi

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