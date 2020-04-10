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Koronavirüs sigara içenleri 2 kat daha fazla etkiliyor

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kara, yapılan araştırmalar sonucunda koronavirüse yakalanan sigara içenlerin hastalığı 2 kat daha ağır geçirdiğini dile getirdi.

Haber Merkezi |
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Koronavirüs sigara içenleri 2 kat daha fazla etkiliyor

Koronavirüs dünya üzerinde etkisini artırırken, ülkemizde de artan vaka ve can kayıplarına karşı tedbirler sıkılaştırılıyor.

Ayrıca koronavirüse karşı kurulan Bilim Kurulu üyeleri ise yaptıkları çalışmalarla virüs vakalarının önüne geçmeye çalışıyor ve insanları bilgilendirerek uyarıyor.

SİGARA İÇENLER BÜYÜK RİSKTE

Her geçen gün yapılan araştırmalarla koronavirüse dair yeni bilgiler çıkarken, Bilim Kurulu Üyesi Prof, Dr, Ateş Kara koronavirüsün sigara içenlere 2 kat daha fazla etki ettiğini açıkladı.

"SİGARA İÇİYORSANIZ ŞİMDİ BIRAKMA ZAMANI"

Kara sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Eğer sigara içiyorsanız, şimdi bırakma zamanı, Ne kadar çabuk bırakılırsa, o kadar iyi, Wuhan'da yapılan araştırma, COVID-19 olan ve aktif sigara içenlerde, hastalığın ağır seyretme olasılığının 2.4 kat daha yüksek olduğunu ortaya koydu." ifadesini kullandı.

Koronavirüs sigara içenleri 2 kat daha fazla etkiliyor

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