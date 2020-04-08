Koronavirüs sonrası emlak yatırımları farklılaşacak

Çin'in Vuhan kentinde başlayan tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronovirüs nedeniyle emlak sektöründeki mart ayı içerisinde yapılan işlerin büyük kısmı, daha önce tamamlanan akitlerin işlemleri olarak kayda geçirildi.

SALGIN EMLAK SEKTÖRÜNÜ CİDDİ ORANDA ETKİLEYECEK

Koronavirüs salgınının gayrimenkul sektörünü ciddi yönde etkileyeceğini dile getiren yatırım uzmanlarından Uluslararası Gayrimenkul Yatırım Uzmanı Hasan Can, yatırımcıların tercihlerinde değişiklikler görüleceğini savunuyor.

“GENİŞ DAİRELER VE MÜSTAKİL EVLER REVAÇTA OLACAK”

Gayrimenkul piyasalarında ilk olarak oteller, kongre merkezleri ve AVM’lerde ciddi daralma olacağını ifade eden Can, piyasalar normale döndüğünde geniş daire, villa, müstakil evler ve arazi yatırımlarına talebin artacağını vurgulayarak şunları söyledi: “Özellikle bu süreçte online hizmet veren şirket sayısının artışı ofis piyasasını etkileyecek, perakende sektörünün yer aldığı mağazalar, ticari binalar, okul binaları gibi gayrimenkul türleri büyük oranda etkilenecek yerler.

TOPRAĞA YATIRIM ARTACAK

Toprak ve arazi yatırımları giderek artacak. Toprağa yatırım her zaman ki gibi kazandırmaya devam edecek. Konut bacağında ise arz ve talep ilişkisinin dengeli olacağı ve talebin zamanla yavaşlayacağını öngörüyorum.”

EMLAK SEKTÖRÜ DE EVDEN ÇALIŞIYOR

“Evde kal” çağrısı ile pek çok iş yeri gibi emlak ofisleri de kapalı veya online hizmet vermeye çalışıyor.

