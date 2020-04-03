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Koronavirüs şüphesi bulunan şahıs kaçmaya çalıştı

Beyoğlu'nda götürüldüğü hastaneden kaçan yabancı uyruklu şahıs çalıştığı inşaattan da kaçmaya çalışınca, polis ekiplerince inşaata kilitlendi.

İHA |
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Koronavirüs şüphesi bulunan şahıs kaçmaya çalıştı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki Ömer Hayyam Caddesi'nde, bir inşaatta çalışan yabancı uyruklu 5 kişi, koronavirüs şüphesiyle sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

ŞAHISLARDAN BİRİ HASTANEDEN KAÇTI

Şahıslardan bir tanesi, hastaneden kaçarak yeniden çalıştığı inşaata geldi. 55-60 yaşlarındaki erkek şahsı inşaatta gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

İnşaata gelen polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri aldı ve durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Koronavirüs şüphesi bulunan şahıs kaçmaya çalıştı

KAÇMAYI DENEDİ

Polis ekipleri, şahsa inşaattan çıkmaması yönünde ikazda bulundu. İkaz üzerine sinirlenen şahıs, bağırmaya başladı. Bağırarak polis ekiplerinin üzerine yürüyen şahıs, inşaattan çıkmak istedi.

Şahsın inşaattan çıkmasına izin vermeyen ekipler yeniden ikazda bulunurken, ekipleri dinlemeyen şahıs kaçmaya çalıştı.

POLİS İNŞAATA KİLİTLEDİ

Bunun üzerine polis ekipleri, dış cephesinin yapımı bitmiş ve kapısı takılmış olan inşaatın kapısını kilitledi.

Kısa süre sonra olay yerine sağlık ekipleri geldi.

Koronavirüs şüphesi bulunan şahıs kaçmaya çalıştı

TEKRAR HASTANEYE GÖNDERİLDİ

Şahsı inşaattan çıkaran polis ekipleri, ambulansa bindirerek sağlık ekiplerine teslim etti.

Yabancı uyruklu şahıs, yeniden hastaneye götürüldü.

Koronavirüs şüphesi bulunan şahıs kaçmaya çalıştı

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