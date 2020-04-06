taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.7433
Euro
7.2917
Altın
1617.62
Borsa
89552.61
Gram Altın
350.172
Bitcoin
45755.29

Koronavirüs tedavi giderleri de özel sağlık sigortasında

Birçok sigorta şirketi, lütuf ödemesi olarak özel sağlık sigortası ve tamamlayıcı sağlık sigortası poliçelerinde koronavirüs tedavisini teminat kapsamına aldı.

AA |
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Whatsapp ile paylaş

Koronavirüs tedavi giderleri de özel sağlık sigortasında

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, sigorta sektörüne ilişkin yaptığı açıklamada, devam eden koronavirüs pandemisinin dünya ve Türkiye sigortacılık sektörü üzerindeki etkisine yönelik konuşmak için henüz erken olduğunu söyledi.

Ekonomi yönetimlerinin pandeminin ekonomik etkilerini azaltmak üzere özellikle likidite tedbirleri ile ekonomik faaliyetlerin aksamasına dayalı tedbirler aldıklarını ifade eden Benli, şunları kaydetti:

“Türkiye olarak gerek sağlık boyutu gerekse ekonomik boyutu anlamında başarılı ve dinamik bir süreç yürütülüyor. Ülkemizin sağlık reformu ve dönüşümü anlamında yaptığı çalışmaların önemini bugün yaşadığımız süreçte daha iyi anlıyoruz. Ülkemiz, sağlam finans sektörüyle, kapsayıcı sosyal güvenlik sistemiyle ve güçlü sağlık altyapısı ile dünyadaki pek çok ülkeden daha iyi durumda.”

Benli, sektör olarak sürecin başından bu yana iş sürekliliği ve sigortalıların hak mahrumiyeti yaşamaması için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yakın temas halinde çalıştıklarını anlatarak, “Bu kapsamda, ekspertiz işlemlerinin uzaktan yapılabilmesi, sigorta primlerinin ödenmesinde kolaylık sağlanması, şikayet ve tazminat süreçlerinin rahatlatılmasına yönelik düzenlemeler sigortacılık hizmetlerinin aksamadan devam ettirilmesi açısından çok faydalı adımlar oldu.” diye konuştu.

Koronavirüs tedavi giderleri de özel sağlık sigortasında

SAĞLIK SİGORTASI SAHİPLERİNİN YÜZDE 99'UNA JEST

Atilla Benli, Kovid-19 virüsü kapsamında yapılan sağlık harcamalarının Türkiye’deki sigorta şirketleri tarafından karşılanıp karşılanmadığına değinerek, şunları kaydetti:

"Sigorta şirketleri, sağlık kurumlarına başvuran tüm sigortalılarının Kovid-19 tanısı konulana kadar yapılmış tüm tetkik giderlerini ve test sonucu belirlenene kadar süren tedavi giderlerini üstlenmektedir. Kovid-19 teşhisi pozitif olarak konduktan sonra oluşan tedavi giderleri ise poliçe teminat kapsamına bağlı olarak ödenebilmektedir. Türkiye’de sağlık poliçelerinin çoğunda söz konusu tedavi giderlerinin kapsam dışında olduğunu biliyoruz. Ancak, sektörümüz ile yaptığımız istişarelerde, sektörümüzün, teminat kapsamında olmamasına karşın söz konusu tedavi giderlerinin de sağlık poliçeleri kapsamında karşılanmasına yönelik hızlı aksiyonu oldu."

Şirketlerin çoğunun bu yönde duyurularını yaptığını ifade eden Benli, "Birçok şirketimiz, teminata dahil olmadığı ve bu risk için bir prim alınmamış olduğu halde, lütuf ödemesi olarak özel sağlık sigortası ve tamamlayıcı sağlık sigortası poliçelerinde Kovid-19 tedavisini teminat kapsamına aldı. Böylelikle de 4 milyon sağlık sigortası sahibinin poliçeleri gereğince ancak yüzde 15’inin Kovid-19 tedavi giderleri ödenebilecek iken gelinen noktada yüzde 99 sağlık sigortalısının tedavi giderleri sektörümüz tarafından jest uygulaması kapsamında karşılanacaktır. Ülke olarak milli dayanışmaya ihtiyacımız olduğu bu günlerde, sigorta sektörünün bu kadirşinas tavrından dolayı sektörüm adına gurur duyuyorum." diye konuştu.

İlginizi Çekebilir
Otomotiv sektörünün ihracatı martta yüzde 28,5 azaldı
Türkiye otomotiv sektörünün mart ihracatı, koronavirüs salgınının etkisiyle geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,5 azalarak 2.1 milyar dolara geriledi.
ABD, İtalya ve İspanya'dan Türk sebzesine talepte artış
Koronavirüs vakalarının yükselişte olduğu bir dönemde Türkiye'den yaş meyve ve sebze talebinde artış yaşandı.
IMF: Koronavirüs krizi 2008'den daha ağır
IMF Başkanı Kristalina Georgieva, koronavirüs salgınının dünyada '2008 küresel mali krizinden çok daha kötü ve benzeri görülmemiş' bir ekonomik krize yol açtığını belirtti.
Merkez Bankası swap ihalelerinde limiti arttırdı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bankalara gönderdiği talimatla, Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasası'nda geleneksel yöntemle gerçekleştirilen swap ihalelerinin limitini arttırdı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İran'dan Çin'e: Vaka sayılarıyla dünyayı yanılttınız
İran'dan Çin'e: Vaka sayılarıyla dünyayı yanılttınız
54
Elini kaptırdığı makine ile hastaneye götürüldü
Elini kaptırdığı makine ile hastaneye götürüldü
28
Oğluna doğum günü sürprizi isteyen anneyi kırmadılar
Oğluna doğum günü sürprizi isteyen anneyi kırmadılar
42
Avcılar'da otomobil, merdivenin ayağına saplandı
Avcılar'da otomobil, merdivenin ayağına saplandı
16
Ücretsiz maske başvuruları, e-Devlet üzerinden yapılacak
Ücretsiz maske başvuruları, e-Devlet üzerinden yapılacak
0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir