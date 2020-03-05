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Koronavirüs, teknoloji şirketlerini zor durumda bırakıyor

Koronavirüs nedeniyle küresel çapta hizmet veren birçok teknoloji firması, ürün tedariğinde ciddi sıkıntılar yaşadı.

Haber Merkezi | 05.03.2020 - 10:36..
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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle küresel çapta hizmet veren büyük teknoloji firmaları, ciddi zorluklarla karşı karşıya kaldı. Başta LG, Samsung ve Apple olmak üzere birçok firma üretimi geçici olarak durdurdu.

LG'NİN FABRİKASINDA KORONAVİRÜS TESPİT EDİLDİ

Güney Koreli teknoloji firması LG, ülkedeki iki fabrikasını geçici olarak kapatma kararı aldı. Şirket, Gumi kentinde bulunan ve kamera üretilen fabrikasında bir çalışanında virüsünün tespit edilmesi üzerine dezenfekte işlemlerinin yapılabilmesi için çalışmalarını durdurdu.

lg

VİRÜSTEN SAMSUNG VE APPLE DA NASİBİNİ ALDI

Samsung'un Gumi'deki fabrikasında da koronavirüs tespit edildi. Fabrikanın faaliyetlerine geçici olarak ara verme kararı alan Samsung, virüsün yayılmasına ilişkin önlemlerin hızla alınabilmesi için üretime ara verildiği duyurmuştu.

Çok uluslu bir diğer mobil cihaz ve yazılım firması Apple'ın cihazlarını üreten Tayvanlı Foxconn'un da ana üretim merkezlerinden birinde koronavirüs vakası görülmesi üzerine, şubat ayının başında merkez geçici süreyle kapatılmıştı.

apple

AMAZON OLDUKÇA ZOR DURUMDA KALDI

Son yıllarda dünyanın en büyük teknoloji üretim merkezlerinden biri haline gelen Çin'deki fabrikaların kapatılması ve yavaşlaması, dünya genelinde birçok tedarik sıkıntısının yaşanmasına yol açtı.

Örneğin Amazon'da yer alan birçok ürünün tedarikçi firmaları, üretimi azaltmak zorunda kaldı.

Geçtiğimiz ay Amazon'un "Prime Day" olarak belirlediği indirim fırsatı gününde, Çin merkezli tedarikçi firmalar, ürünlerini Amazon müşterilerine sağlamakta zorluk çekti.

AMAZON

Alibaba da koronavirüs nedeniyle tedarik sorunları yaşadığını açıkladı. Şirketin Üst Yöneticisi Daniel Zhang, virüsten dolayı oluşan üretim sorununu ve durumun gelişimini yakından takip ettiklerini açıkladı.

Çin'den dünyaya yayılan koronavirüs salgınının önümüzdeki günlerde daha fazla alana bulaşması, teknoloji firmalarını oldukça zor durumda bırakacak gibi görünüyor.

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Koronavirüs, teknoloji şirketlerini zor durumda bırakıyor

Koronavirüs, teknoloji şirketlerini zor durumda bırakıyor

Koronavirüs, teknoloji şirketlerini zor durumda bırakıyor

Koronavirüs, teknoloji şirketlerini zor durumda bırakıyorKoronavirüs, teknoloji şirketlerini zor durumda bırakıyor

Koronavirüs, teknoloji şirketlerini zor durumda bırakıyor

Koronavirüs, teknoloji şirketlerini zor durumda bırakıyor

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