Koronavirüs, temassız ödeme oranını en üst seviyeye çıkardı

Mart ayında Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı virüsle mücadele kapsamında kağıt ve bozuk paralardan bakteri ve virüslerin yayılabileceğini uyarısında bulununca kartlı ödemeler arttı.

"EVDE KAL" DÖNEMİNDE ALIŞKANLIKLAR DEĞİŞTİ

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Soner Canko, mart ayında kart kullanım alışkanlıklarında önemli eşiklerin aşıldığını ve bu süreçte bir takım davranış kalıplarının değiştiğini dile getirdi.

KART SAYISI MARTTA YÜZDE 9 ARTTI

Mart ayı boyunca kartlı ödeme sektörünün büyüdüğüne dikkati çeken Canko, "Türkiye'de kart sayısı martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artarak 218 milyondan 239 milyona çıktı. Bunun 168 milyonu banka kartları, 71 milyon kredi kartlarından oluştu. Kartlarla ödeme alışkanlığında pozitif bir ivme gördük. Kartlı ödeme işlem adedi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artarak pozitif büyüdü.

NAKİT ÇEKİM ADEDİ YÜZDE 14 AZALDI

Bu dönemde nakit alışkanlıkları da değişti. Martta geçen yılın aynı ayına kıyasla ATM'lerden nakit çekim işlem adedi ise yüzde 14 azaldı."

"TEMASSIZ ÖDEME LİMİTİ, GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE haYÜZDE 170 ARTIŞ GÖSTERDİ "

Canko, temassız ödemelerin de mart ayında önemli mesafe katederek, geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 170 artış gösterdiğini söyledi.

"2,5 MİLYON KART İLK KEZ TEMASSIZ ÖDEME YAPTI"

Mart ayında temassız ödemlerde ilklerin yaşandığına dikkati çeken Canko, 2,5 milyon farklı kartın ilk kez temassız ödemelerde kullanıldığını ifade etti.

"POS'larda yapılan her 5 işlemden biri temassız yapıldı." diyen Canko, temassız ödemelerin sektörel dağılımı incelendiğinde mobilya-dekorasyon, elektronik eşya, akaryakıt istasyonları, telekomünikasyon ve market-gıda kategorilerinin en fazla temassız ödeme artışı görülen ilk beş kategori içinde yer aldığını söyledi.

"MARKET-GIDA HARCAMALARINDA SIÇRAMA YAŞANDI"

Martın ikinci haftasında birdenbire ve özellikle market-gıda harcamalarında bir sıçrama görüldüğünü ifade eden Canko, üçüncü hafta "evde kal" çağrılarıyla harcamaların biraz düştüğünü ve kategori değiştirdiğini belirtiyor.

GEÇEN YILIN MART AYINA GÖRE İNTERNETTEN YÜZDE 19 DAHA FAZLA ÖDEME

Geçen yılın mart ayına göre yüzde 19 daha fazla internetten ödeme yapıldığını ifade eden Canko, bu alanda değişen harama alışkanlıkları ile ilgili de şunları kaydetti:

3 MİLYON KART İLK KEZ İNTERNETTE KULLANILDI

"Temassızda olduğu gibi burada da ilginç bir durum ortaya çıktı. Daha önce hiç kullanılmayan 3 milyon kart ilk kez internetten ödemelerde kullanıldı.

İNTERNETTEN ALIŞVERİŞTE MARKET-GIDA SEKTÖRÜ HARCAMASI YÜZDE 129 ARTTI

İnternetten kartlı ödeme tutarının geçen yılın mart ayına göre en fazla arttığı sektör yüzde 129 ile market-gıda oldu. İnternetten ödemelerde en hızlı büyüyen kategorilerde market-gıdanın ardından mobilya/dekorasyon, yapı malzemeleri, elektronik eşya, sağlık-kozmetik, restoran ödemeleri geliyor.

HAVAYOLLARI, KONAKLAMA VE SEYAHAT SEKTÖRLERİ GERİLEDİ

İnternetten ödemelerde en olumsuz etkilenen üç sektörden havayolları yüzde 48, konaklama yüzde 47 ve seyahat sektörü yüzde 42 geriledi.”