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Koronavirüs uyarılarına rağmen Belgrad Ormanı doldu

Koronavirüs salgını nedeniyle 'evde kal' uyarılarını dikkate almayanlar, İstanbul Belgrad Ormanı'nda 'piknik keyfi' yaptı.

DHA | 21.03.2020 - 04:00..
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Koronavirüs uyarılarına rağmen Belgrad Ormanı doldu

Dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de şimdiden 9 kişinin ölümüne yol açan koronavirüs salgınına karşı 'zorunlu olmadıkça evde kalın' uyarıları, Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere, bir çok devlet yetkilisi, bakanlıklar, kurumlar ve belediyelerce sürekli tekrarlanıyor.

Uyarıları dikkate alanlar, evden çıkmamaya özen gösterirken, bir çok iş yeri de evden çalışma düzenine geçti.

Ancak bazı İstanbullular, dün havanında da güzel olmasını fırsat bilerek Belgrad Ormanı'na akın etti. Ormana araçlarıyla gelenlerin oluşturduğu yoğunluk havadan da görüntülendi.

Koronavirüs uyarılarına rağmen Belgrad Ormanı doldu

Koronavirüs uyarılarına rağmen Belgrad Ormanı doldu

ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU OTOPARKLAR DOLDU

Belgrad Ormanı'nın girişine gelen araçlar kapıda uzun kuyruklar oluşturdu. Araçların bazılarının üzerinde bisikletlerinde olduğu görüldü. İçeri giren araçlar ise piknik alanının etrafında bulunan otoparkları doldurdu. Ormanda gelinlik ve damatlıkla gezen bir çift de dikkat çekti.

Koronavirüs uyarılarına rağmen Belgrad Ormanı doldu

GÜVENLİ MESAFEYE UYMADILAR

Çocuklarıyla gezmeye gelenlerin yürüyüş yaptıkları ve  sosyal mesafe uyarısına uymadıkları görüldü. Piknik alanında mangal yapanlar da dikkat çekti. Piknik masalarında yanlarında getirdikleri yiyecekleri tüketen ve sohbet edenlerin sosyal mesafeyi de korumadıkları görüldü.

Koronavirüs uyarılarına rağmen Belgrad Ormanı doldu

Koronavirüs uyarılarına rağmen Belgrad Ormanı doldu

Koronavirüs uyarılarına rağmen Belgrad Ormanı doldu

Koronavirüs uyarılarına rağmen Belgrad Ormanı doldu

Koronavirüs uyarılarına rağmen Belgrad Ormanı doldu

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