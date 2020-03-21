Koronavirüs uyarısı, asker uğurlamasında da önemsenmedi

Koronavirüs salgınına yönelik yapılan birçok uyarıya rağmen, bazıları kendileri ve başkalarının sağlığını tehlikeye atmayı sürdürüyor.

SARILDILAR, TOKALAŞTILAR

Şehirlerarası otobüs terminallerinde askere gidecek gençlerin uğurlanması sırasında aşırı yoğunluk yaşandı. Yakınlarını vatani göreve uğurlayan kişiler, sokağa çıkmama ve kalabalık olarak bir arada bulunulmaması yönündeki uyarılara rağmen terminalde kalabalık oluşturdu. Gençler otobüse binerken de sarılan ve kucaklaşanlar dikkati çekti.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DA UYARMIŞTI

İçişleri Bakanlığı, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında uygulanan “sosyal mesafe” kuralına asker uğurlamalarında da uyulması konusunda vatandaşları uyardı.

Tüm dünyaya hızla yayılan yeni tip koronavirüsün Türkiye’de görülmesinin ardından alınan önlemler artırıldı. İçişleri Bakanlığı, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında uygulanan “sosyal mesafe” kuralına asker uğurlamalarında da uyulması konusunda vatandaşları uyardı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından “vatandaşlarımızın dikkatine” uyarısıyla yapılan paylaşımda, “Koronavirüsün ülkemizde yayılmasını engellemek için uygulanan kurallardan SOSYAL MESAFE kuralını ASKER UĞURLAMALARI’nda da uygulamalıyız. Bu konuda hassasiyet göstermenizi rica ediyoruz” denildi.