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Koronavirüs vakaları 700 bini geçti

Dünya genelinde koronavirüs vakaları 712 bin 17’ye ulaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 33 bin 573’e yükseldi.

İHA | 29.03.2020 - 23:08..
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Çin’in Wuhan, kentinde ortaya çıkan korona virüs salgını küresel olarak etkisini arttırmaya devam ediyor.

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 712 bin 17’ye ulaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 33 bin 573’e yükseldi, öte yandan iyileşenler sayısı 150 bin 827 olarak kaydedildi.

Koronavirüs vakaları 700 bini geçti

ABD, SALGININ YENİ MERKEZİ

Amerika Birleşik Devletleri, koronavirüs salgınının yeni merkez üssü haline geldi. ABD’de toplam vaka sayısı 135 bin 957’ye, hayatını kaybedenler sayısı ise 2 bin 391’e ulaştı.

İtalya, koronavirüse bağlı ölümlerin en fazla olduğu ülke konumunda bulunuyor.

İtalya’da toplam koronavirüs vakası 97 bin 689’a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 10 bin 779’a ulaştı.

Koronavirüs vakaları 700 bini geçti

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