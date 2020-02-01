Koronavirüs vakası, İspanya'da da görüldü

Ülkenin güneybatısındaki Kanarya Adaları özerk yönetiminin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bölgedeki La Gomera adasında koronavirüs şüphesiyle bir hastanede gözetim altında tutulan 5 Alman turistten 1'inde bu virüsün tespit edildiği bildirildi.

ALMAN TURİSTTE ÇIKTI

Mikrobiyoloji Ulusal Merkezi Carlos III Sağlık Enstitüsü'nde yapılan testlerin sonucu, bir Alman vatandaşında pozitif çıkarken, bunun İspanya'daki ilk vaka olduğu belirtildi.

La Gomera'da gözetim altındaki 5 Alman'dan 2'sinin Almanya'da koronavirüs teşhisi konulan bir kişiyle direkt temasının olduğu bilgisi de paylaşıldı.

VUHAN'DAKİ İSPANYOLLAR, ÜLKELERİNE GETİRİLDİ

Diğer yandan Çin'in Vuhan kentinden tahliye edilen 20 kadar İspanyol vatandaşı Madrid'e getirildi.

Madrid'deki bir askeri hastaneye götürülen İspanyolların, tedbir amaçlı 14 gün gözetim altında tutulacağı açıklandı.