Koronavirüs Vuhan'daki laboratuvarda üretildi iddiası

ABD basınında, koronavirüsle ilgili çarpıcı bir haber yer aldı.

Çin'in Vuhan kentinden yayılan virüsün kaynağının, kentteki bir laboratuvar olabileceği iddia edildi.

Fox News'in haberine göre; Amerikalı yetkililerin, virüsün hayvan pazarından yayılmadığı, ancak ölümcül hastalık üzerinde deney yapılan bir laboratuvardan sızma olasılığını araştırdığı bildirildi.

KORONAVİRÜSÜ ÇİN ÜRETTİ İDDİASI

Koronavirüs salgınının bir biyolojik silah olarak ortaya çıkarılmasa da Çin'in, virüsleri belirleme ve bunlarla mücadele etme çabalarının ABD'nin yeteneklerine eşit veya bundan daha büyük olduğunu gösterme girişiminin bir parçası olduğu belirtildi.

Haberde bir kaynağın, "Bu, tüm zamanların en masraflı hükümet örtbası olabilir." görüşüne yer verildi.

VUHAN VİROLOJİ ENSTİTÜSÜ TARTIŞMALARIN ODAĞINDA

Amerikalı yetkililer arasında, Vuhan Viroloji Enstitüsü'nün virüsün oluşturulması konusunda "orijinal yer" olduğuna dair ortak görüşün oluşmaya başladığı ifade edildi.

TRUMP: KAPSAMLI ŞEKİLDE İNCELİYORUZ

ABD Başkanı Donald Trump, çarşamba günü Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, doğrudan bu teoriden bahsetmedi. Bununla birlikte Fox News'a konuşan Trump, "Hikayeyi giderek daha fazla duyuyoruz. Bu korkunç durumun çok kapsamlı bir incelemesini yapıyoruz." dedi.

"ÇOK SAYIDA İSTİHBARATA SAHİBİZ"

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley ise iddialara işaret ederek, "Bununla yakından ilgilenmemiz sizi şaşırtmamalı." dedi. Milley, çok sayıda ve etraflıca istihbarata sahip olduklarını aktardı.

"ENSTİTÜ, HAYVAN PAZARINDAN BİRKAÇ KİLOMETRE UZAKTA"

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da "Bu virüsün Vuhan'da ortaya çıktığını biliyoruz. Vuhan Viroloji Enstitüsü'nün hayvan pazarının olduğu yerden sadece birkaç kilometre uzakta olduğunu biliyoruz. Öğrenilecek çok şey var. ABD hükümetinin bunu anlamak için gayretle çalıştığını bilmelisiniz." ifadelerini kullandı.

Koronavirüsün, Çin hükümeti tarafından organize edildiğini düşünen Amerikalı yetkililer, salgın hakkındaki veri ve bilgilerin Pekin tarafından kapsamlı bir şekilde örtüldüğünü dile getiriyor.

PEKİN BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ŞİFRELİ YAZIŞMALARI

Washington Post gazetesi, ABD'nin Pekin Büyükelçiliği'nin 2018'de Dışişleri Bakanlığı'na gönderdiği şifreli yazışmalarda, yarasalardaki koronavirüsler üzerinde araştırmalar yapan Vuhan Viroloji Enstitüsü Laboratuvarı'ndaki güvenlik ve sağlık şartlarından duyulan endişeyi dile getirdiğini bildirdi.

ABD'nin Vuhan Başkonsolosu Jamison Fouss ile Büyükelçilik Danışmanı Rick Switzer'ın 27 Mart 2018'de laboratuvara düzenledikleri ziyaret sonrasında, Dışişleri Bakanlığı'na "hassas" ibareli iki şifreli mesaj gönderdiği kaydedildi.

"YARASALARDAN LABORATUVAR ÇALIŞANLARINA BULAŞABİLİR" UYARISI

Söz konusu mesajlarda, "burada incelenen yarasalardan SARS'a benzer bir koronavirüsün laboratuvar çalışanlarına geçip onlardan başkalarına bulaşabileceği" yönünde uyarıda bulunulduğu belirtildi.

ÇİN'DEN İDDİALARA YANIT

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin, "koronavirüs Vuhan'da bir laboratuvardan sızdırıldı" iddiasını yalanladı.

Bakanlık Sözcüsü Cao Licien, koronavirüsün kaynağı ve yayılma şeklinin bilimin konusu olduğunu savunarak, bu meselenin bilim adamları ve sağlık uzmanları tarafından araştırılması gerektiğini söyledi.

"LABORATUVARDA ÜRETİLDİĞİNE DAİR KANIT YOK"

Cao, "Size hatırlatmak istiyorum ki Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri birçok defa koronavirüsün laboratuvarda üretildiğine dair herhangi bir kanıt olmadığını belirtti." ifadesini kullandı.

"KAYNAĞIN ÇİN OLDUĞU ANLAMINA GELMEZ"

ABD ile Çin arasında bir süredir devam eden virüsün kaynağı tartışması Çin'in ünlü epidemiyologlarından Cong Nanşan'ın, 6 Mart'ta, "Koronavirüsün ilk Çin'de ortaya çıkması, kaynağın Çin olduğu anlamına gelmez." açıklamalarıyla hız kazanmıştı.

"ABD ORDUSU, VİRÜSÜ VUHAN'A GETİRDİ"

Bakanlık Sözcüsü Cao, 12 Mart'ta yaptığı açıklamayla, ABD ordusunu, virüsü Vuhan'a getirmekle itham etmiş ve Washington yönetiminin bu konuda bir açıklama borçlu olduğunu ifade etmişti.

BİLİM İNSANLARI: LABORATUVARDA ÜRETİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL

ABD ve İngiltere'den bilim insanları, 17 Mart'ta "Nature Medicine" dergisinde yayımladıkları makalede, koronavirüsün DNA dizilimi incelendiğinde, virüsün insan hücrelerine tutunmasını sağlayan reseptör proteinlerde doğal seçilimin izleri olduğuna dikkati çekerek "virüsün laboratuvar ortamında üretilmiş veya manipüle edilmiş olmasının mümkün olmadığı" sonucuna ulaşmıştı.