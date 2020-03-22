Türkiye'de koronavirüs vakalarının görülmesi nedeniyle 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanların sokağa çıkması yasaklandı.

AKÜLÜ ARACIYLA TUR ATTI

İstanbul Kasımpaşa'da yetkililerin salgına karşı aldığı önlemlere uymayan vatandaşlar ise cami avluları ve ara sokakları doldurdu.

84 yaşındaki yaşlı bir adamın akülü aracıyla çevrede dolaşması dikkat çekti.

"DIŞARI ÇIKMAYIN DEDİLER AMA ÇIKTIM"

Sokağa çıkma yasağına uymayan 84 yaşındaki Harun Yılmaz, “Hiçbir şey söylemeyeceğim, devlet ne yaparsa haklıdır. 84 yaşındayım, karşı sokakta oturuyorum. Bir şeyler almaya çıktım. Korkmaktan cana bir şey olmaz. Dua ediyorum başka bir şey yok. Dışarıya çıkmayın dediler ama çıktım hava alacağım. Ekmek, tavuk ve içecek aldım." dedi.

Koronavirüs yasağına uymadı, akülü aracıyla tur attı ViDEO