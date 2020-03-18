Koronavirüs Yunan ordusuna sıçradı

Avrupa ülkelerini etkisi altına alan koronavirüs salgını, Yunan ordusuna da yayıldı.

Yunan basınındaki haberlere göre, Türk-Yunan sınırı yakınlarında yer alan Evros bölgesindeki bir askeri birlikte görev yapan 40 yaşındaki bir askerde koronavirüs tespit edildi.

YUNAN ASKERİNE KORONAVİRÜS BULAŞTI

Virüs tespit edilen asker, Dedeağaç Hastanesinde oluşturulan özel bölümde tedaviye alındı.

ASKERLER KARANTİNADA

Askerin yakın çevresindeki bazı askerler de karantina altına alındı. Askeri birliğin ise dezenfekte edilmek üzere önlem olarak kapatıldığı belirtildi.