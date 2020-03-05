Koronavirüse ilaç buldum demişti, yasal işlem başlatıldı

Van'da yaşayan ve aktar dükkanı bulunan Mehmet Kasım Alageyik, kendisinin 30 yıllık hekim olduğunu söyleyerek, koronavirüse karşı ilaç bulduğunu açıklamıştı.

Alageyik'in açıklamaları üzerine Van İl Sağlık Müdürlüğü, harekete geçti.

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamayla Alageyik hakkında, 'hasta tedavi etmek veya tabip unvanı takınmak', 'ilaç hazırlama belgesi ve diploması olmadığı halde ilaç hazırladığı' gerekçesiyle yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

"SATMADIM, HABERLER ŞAKA ÜZERİNE YAPILDI"

Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Sağlık Hizmetleri-İlaç ve Eczacılık Birimleri tarafından kanser ve birçok hastalık türünü tedavi ettiğini ve koronavirüs ilacını bulduğuna dair ulusal ve yerel internet haber sitesinde çıkan haberler üzerine adı geçen iş yerine yapılan denetimde, dükkan sahibi Mehmet Kasım Alageyik, haberde adı geçen ilaçları üretip satmadığını ve internet üzerindeki haberin bir şakalaşma üzerine yapıldığını beyan etmiştir.

İl Sağlık Müdürlüğü'nce yapılan denetimde adı geçen aktar ve baharatçının iş yerinin sağlık ve hijyen kurallarına uygun şekilde faaliyet göstermediği, bitkisel ilaçların hijyen kaidelerine uygun ortamda hazırlanmadığı, bitkilerin uygun koşullarda muhafaza edilmediği, izinsiz satışı yapılan ürünlerin olduğu, yasal mevzuatta belirtilen usul ve esaslara aykırı davranıldığı gibi sorunlar tespit edilmiş olup, konu Sağlık Bakanlığı'mızın ilgili birimlerine iletilmiştir." ifadeleri kullanıldı.













