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Koronavirüse karşı 14 gün kuralına nasıl uyulur

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında yurt dışı dönüşleri için '14 gün kuralı'na uyulmasını istedi ve nasıl uygulanacağına yönelik bilgi paylaştı.

AA | 11.03.2020 - 02:29..
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "yurt dışı dönüşleri için 14 gün kuralı" başlığıyla şu tedbirleri sıraladı:

"Yurt dışından son 14 gün içinde dönenler, buradaki ilk 14 günlerini evlerinde geçirmelidir. Bulunulan ortam sık sık havalandırılmalıdır. Mümkün olan en az kişiyle temas kurulmalıdır. Yaşlı ve kronik hastalarla temas kurulmamalıdır. Eller normal sabunla sık sık yıkanmalıdır. Evden çıkılacaksa mutlaka maske takılmalıdır. Soğuk algınlığı belirtisinde sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Rapor almak gerekiyorsa sağlık kuruluşları yetkilidir."

"SORUMLULUK BÜYÜK, TEDBİRLER ÇOK BASİT, LÜTFEN UYALIM"

Söz konusu paylaşımda "Sorumluluk büyük, tedbirler çok basit. Lütfen uyalım." çağrısında bulunan Bakan Koca, koronavirüsle ilgili detaylı bilgiye Bakanlığın "www.saglik.gov.tr" internet adresinden ulaşılabileceğini belirtti.

Koronavirüse karşı 14 gün kuralına nasıl uyulur

Koronavirüse karşı 14 gün kuralına nasıl uyulur

Koronavirüse karşı 14 gün kuralına nasıl uyulur

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