Sanayi Bakanlığı'ndan koronaya karşı 6 milyonluk destek

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yetkililer tedbirler alıyor.

Bu kapsamda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüse karşı 6 milyon liralık destek vereceklerini belirtti.

"KOSGEB ALACAKLARINI ERTELİYORUZ"

KOSGEB aracılığıyla dezenfektan, koruyucu elbise, koruyucu gözlük, maske, eldiven gibi ürünlerin yerli üretimine işletme başına 6 milyon TL’ye kadar destek vereceklerini belirten Bakan Varank, “KOSGEB alacaklarını 3 ay erteliyoruz. KOSGEB projelerine de 4 ay ek süre vereceğiz.” dedi.





SALGINLA MÜCADELE İÇİN ÖNLEMLER ALINIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve koronavirüs salgınının etkilerini azaltmak için 100 milyar liralık bir kaynağı devreye alan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketinin ardından bakanlıklar da eşgüdüm içerisinde çalışmalarını yürütüyor.

