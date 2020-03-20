Koronavirüse karşı bağışıklığı güçlendirecek özel tarif

Koronavirüs salgını ülkemizde ve dünya çapında gün geçtikçe büyümeye devam ediyor. Salgına karşı aldığımız kişisel hijyen, sosyal mesafe gibi önlemler çok büyük önem taşıyor. Ancak, sağlıklı beslenmek ve bağışıklığımızı güçlü tutmak, hem şu an için hem de gelecekteki olası hastalıklara karşı en büyük tedbirlerin başında geliyor.

Bu kapsamda sağlıklı ve dengeli bir diyetin yanında özellikle bağışıklığı güçlendirici özellikleriyle bilinen besinlere yönelebiliriz. Havuç, kereviz, salatalık, limon, elma, zencefil ve zerdeçal karışımıyla yapacağımız bu özel tarifi de bağışıklığı güçlendirmek için harika bir içecek!

HANGİ BESİN NE FAYDA SAĞLIYOR

Kullanacağımız ana maddelerden birincisi olan havucun birçok yararı var. Göz sağlığı için önemli olan beta karoten, lutein ve zeaksantin bakımından oldukça zengin.

Ayrıca havuçtaki besinler göz sağlığımızı korumaktan daha fazlasını yapıyor, kalp hastalığı ve inme riskinde azalma için de önemli besinler içeriyor. Ayrıca bağışıklık sistemimizi güçlü tutmaya ve beyin sağlığını korumaya da yardımcı oluyor.

İkinci ana maddemiz ise zerdeçal. Zerdeçal son zamanlarda sağlıklı beslenme trendlerinde oldukça popüler bir besin haline geldi. Zerdeçal; yemeklere, çorbalara, meyve sularına ve smoothielere taze veya kurutulmuş olarak ekleyebileceğimiz çok yönlü harika bir besin.

Zerdeçal, bağışıklık sistemimizi güçlendirmeye yardımcı olur, antienflamatuar (iltihapla savaşan) özellikleri vardır, karaciğer temizleyicidir ve kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olur.

BAĞIŞIKLIK GÜÇLENDİREN ÖZEL İÇECEK TARİFİ

Malzemeler (2 porsiyon)

- 6 havuç

- 1 elma, kabuklu ve dilimlenmiş

- 1 salatalık, soyulmuş

- Yarım limon, soyulmuş

- 1 saplı kereviz

- 2 kibrit kutusu kadar taze zencefil, soyulmuş,

- 2 kibrit kutusu kadar kadar taze zerdeçal, soyulmuş

Nasıl Yapılır

Tüm malzemeleri meyve sıkacağının içine birer birer yerleştirip sıkın ve karıştırın. Afiyet olsun.