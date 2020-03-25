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Koronavirüse karşı eczacıdan görülmemiş koruma

Denizli’de bir eczane, koronavirüse önlem almak için ilginç bir yöntem geliştirerek, hastalara havuz temizleme filesi ile hizmet vermeye başladı.

İHA | 25.03.2020 - 11:26..
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Koronavirüs salgınından etkilenenlerin artış gösterdiği Türkiye’de, hastanelerden sonra hastaların en sık uğradığı adreslerden olan eczaneler, aldıkları farklı tedbirler ile dikkat çekmeye başladı.

Yurt genelinde eczaneler, bankoların önüne branda çekmek, şerit gererek ya da iş yeri içerisine tek tek müşteri alarak önlemler almaya çalışıyor.

Koronavirüse karşı eczacıdan görülmemiş koruma

HAVUZ TEMİZLEME FİLESİ İLE HİZMET

Denizli Devlet Hastanesi karşısında faaliyet gösteren bir eczane ise çok farklı bir önlem geliştirerek, hem sosyal mesafe hem de vatandaş ile çalışanların sağlığını korumak için havuz temizleme filesi ile müşterilere hizmet veriyor.

Koronavirüse karşı eczacıdan görülmemiş koruma ViDEO

İLGİNÇ SİSTEM

Sadece eldiven, maske ve koruyucu gözlüklerin yanı sıra filelerle hizmet veren eczane, ilk görüşte tuhaf karşılanıyor. Eczaneden içeriye giren müşteri, file içerisine reçeteyi bırakıyor. Eczacı ise reçetede yazan ilacın kayıtlarını yaptıktan sonra tekrar file içerisinde müşteriye vererek, ücreti de aynı şekilde alıyor.

Koronavirüse karşı eczacıdan görülmemiş koruma

"KİMSEDEN TERS TEPKİ ALMADIK"

Hem vatandaşların hem de kendi sağlıklarını korumak adına böyle bir fikri geliştirdiğini söyleyen Eczacı Ahmet Meral, “Halkımıza ilaçları sağlıklı bir şekilde nasıl ulaştırır ve insanlarını sağlığını nasıl koruyabiliriz diye düşünürken, böyle bir şeye karar verdik. Yöntemi görenler şaşırıyor ama bayağı memnun olanlar, ‘Gayet iyi düşünmüşsünüz’ diyenler var. Şu ana kadar hep olumlu geri dönüşler aldık, kimseden ters tepki almadık.” dedi.

Koronavirüse karşı eczacıdan görülmemiş koruma

"ÇOK DOĞRU BİR UYGULAMA OLMUŞ"

İlaç almak için eczaneye gelen ve sosyal mesafeyi korumak adına doğru bir uygulama olduğunu söyleyen Serdar Özdemir isimli hasta yakını ise “Çok doğru bir uygulama olmuş öncelikle onu söyleyeyim.” diye konuştu.

Koronavirüse karşı eczacıdan görülmemiş koruma

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