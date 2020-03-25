taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.4447
Euro
6.9517
Altın
1621.09
Borsa
89286.22
Gram Altın
335.455
Bitcoin
43186.25

Koronavirüse karşı ekonomik tedbirler TBMM'den geçti

Torba yasa kapsamında en düşük emekli maaşı 1500 TL oldu.

AA | 25.03.2020 - 00:45..
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Whatsapp ile paylaş
Koronavirüse karşı ekonomik tedbirler TBMM'den geçti

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ŞARTLARINDA KOLAYLIK

Aile, Çalşma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk sosyal medya hesabın yaptığı paylaşımda, şu açıklamalarda bulundu:

"Koronavirüs tedbirleri kapsamında TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen düzenleme çerçevesinde, Kısa Çalışma Ödeneği şartlarını kolaylaştırarak, 600 günü 450'e, 120 günü de 60 güne indirdik. Çalışanımızı, işverenimizi ve istihdamı koruyacağız."

EMEKLİ MAAŞI 1500 TL

Torba yasaya göre en düşük emekli maaşı 1500 TL olarak değiştirildi.

ÇEK VE SİCİL AFFI

Pakete karşılıksız çek ve sicil affı da eklendi.

BAYRAM İKRAMİYESİ ÖNE ÇEKİLDİ

Teklifle birlikte bayram ikramiyelerinin öne çekilmesine ilişkin düzenleme yasalaştı.

İŞVERENE ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ

İşverene 75 liralık asgari ücret desteği bu yıl da sürecek.

İlginizi Çekebilir
7 milyar liralık asgari ücret desteği TBMM'den geçti
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemeyle 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceklerini bildirdi.
KDV ödemelerine 6'şar ay öteleme
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Nisan, mayıs ve haziranda muhtasar ve KDV beyannameleri ödemesi 6 ay öteleniyor" dedi.
Benzine bir indirim daha
Bu gece itibarıyla benzin fiyatlarında, 22 kuruş indirim olacak.
Türk-İş Genel Başkanı: Lütfen işçi çıkartmayın
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, işverenlerin özellikle koronavirüse karşı verilen mücadele sürecinde işçi çıkartmamasını istedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
KKTC'de koronavirüs vaka sayısı 42'ye çıktı
KKTC'de koronavirüs vaka sayısı 42'ye çıktı
0
Koronavirüse karşı ekonomik tedbirler TBMM'den geçti
Koronavirüse karşı ekonomik tedbirler TBMM'den geçti
0
Kısa Çalışma Ödeneği şartları kolaylaştırıldı
Kısa Çalışma Ödeneği şartları kolaylaştırıldı
0
Manisa'da kapalı kafeye giden 2 kişi çalışanı bıçakladı
Manisa'da kapalı kafeye giden 2 kişi çalışanı bıçakladı
0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir