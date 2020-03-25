Koronavirüse karşı ekonomik tedbirler TBMM'den geçti

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ŞARTLARINDA KOLAYLIK

Aile, Çalşma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk sosyal medya hesabın yaptığı paylaşımda, şu açıklamalarda bulundu:

"Koronavirüs tedbirleri kapsamında TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen düzenleme çerçevesinde, Kısa Çalışma Ödeneği şartlarını kolaylaştırarak, 600 günü 450'e, 120 günü de 60 güne indirdik. Çalışanımızı, işverenimizi ve istihdamı koruyacağız."

EMEKLİ MAAŞI 1500 TL

Torba yasaya göre en düşük emekli maaşı 1500 TL olarak değiştirildi.

ÇEK VE SİCİL AFFI

Pakete karşılıksız çek ve sicil affı da eklendi.

BAYRAM İKRAMİYESİ ÖNE ÇEKİLDİ

Teklifle birlikte bayram ikramiyelerinin öne çekilmesine ilişkin düzenleme yasalaştı.

İŞVERENE ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ

İşverene 75 liralık asgari ücret desteği bu yıl da sürecek.