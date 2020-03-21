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Koronavirüse karşı ev yaptı

23 yaşındaki Rizeli genç, koronavirüsten korunmak için 8 metre yüksekliğindeki kiraz ağacının tepesine yaptığı evde yaşamaya başladı.

DHA | 21.03.2020 - 10:18..
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Tahsin Öztürk, Rize'nin Güneysu ilçesi Merkez Mahallesi'ndeki evinin yanında bulunan 8 metre yüksekliğindeki kiraz ağacının tepesine, 8 metrekarelik ağaç ev yaptı.

Koronavirüse karşı yaptığı tek odalı evde yaşamaya başlayan Öztürk, sokağa da çıkmıyor.

Misafirlerini ise kolonya ile karşılıyor.

Koronavirüse karşı ev yaptı

VİRÜS GEÇENE KADAR O EVDE KALACAK

Koronavirüs tehlikesi geçinceye kadar ağaç evde kalacağını söyleyen Öztürk, "Koronavirüse karşı kendime güvenli bir yer oluşturdum. Burada kalıyorum. Tek başıma insanlardan uzak kafamı da dinliyorum. Bol bol çay içip, manzaranın tadını çıkıyorum. Bu virüsü insan taşıyor. Önlem almamız lazım. Çok ziyaretçi almıyorum gelen olursa ilk işim kolonya tutmak oluyor.’’ dedi.

Koronavirüse karşı ev yaptı

'TEDBİRİ ELDEN BIRAKMIYOR'

Arkadaşını ziyarete gelen Ethem Günay de, "Koronavirüsten sonra burada kalmaya başladı. Müzik dinliyor. Sosyal medya ile vakit geçiyor. Sosyal ortamlarda durmuyor, kendince tedbir almış. Herkesi içeri almıyor. Gelenlerinde bir saat kalmasına izin veriyor. Tedbiri elden bırakmıyor." diye konuştu.

Koronavirüse karşı ev yaptı

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