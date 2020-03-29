Koronavirüse karşı yüz binlerce bilgisayar bir araya geldi

Teknolojinin bir hayli gelişmesiyle birlikte insanların yapması gereken hesaplamalar ve modellemeler de giderek karmaşık bir hal almaya başladı.

Bu sorun ortadan kaldırmak için ise birçok güçlü bilgisayarın birleşmesi ve birbirleriyle uyumlu halde çalışması şeklinde ortaya çıkan süper bilgisayarlar geliştirildi.

Tahmin edebileceğiniz gibi bu süper güçlü bilgisayarlar, günlük kullanım için değil, çözülmesi çok uzun zaman alan matematiksel problemlerde, fizik bilimleriyle ilgili modellemelerde ve insan zekâsının yetmeyeceği karışık hesaplamalarda kullanılmak için tasarlandı.

KORONAVİRÜSE KARŞI YÜZ BİNLERCE BİLGİSAYAR BİRLEŞTİ

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız haberimizde, saniyede 200 katrilyon işlem yapma kapasitesine sahip dünyanın en güçlü süper bilgisayarı Summit'in koronavirüs aşısı geliştirmek için kullanıldığından bahsetmiştik.

Ancak bilim insanlarının geliştirdiği proje, bu süper bilgisayardan yaklaşık 10 kat daha güçlü.

Hastalıklarla mücadele etmek için dünyanın her yerinden bilgisayarları bir araya getiren dağıtılmış işlem projesi [email protected]e, dünya genelinde yarım milyondan fazla cihazın olası koronavirüs tedavilerini incelemeye ve bulmaya çalıştığını söyledi.

KULLANILMAYAN BİLGİSAYAR GÜCÜ DEĞERLENDİRİLİYOR

Dağıtılmış işlem projeleri, dünyanın herhangi bir yerinde çalışan bilgisayarların kullanılmayan gücünü ödünç almayı umuyor.

Örneğin bir kişi, işini bitirip masasından ayrılınca bilgisayarını dünyanın herhangi bir yerinde yürütülen bilim projelerine tahsis edebiliyor ve böylece araştırmacıların, aksi takdirde kapalı kalacak donanım üzerinden hesaplamalar yapmasına izin veriyor.

St. Louis'deki Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden projenin direktörü Greg Bowman, projeye katılan bilgisayarların işlemcilerinin bir araya gelmesi sayesinde benzeri görülmemiş sayıda işlem yapılabildiğini belirtti.

[email protected]e projesi, daha önce de kanser ve alzheimer gibi hastalıklarla mücadele edilmesine yardım etmek için yaklaşık 30 bin bilgisayarı bir araya getirmişti.