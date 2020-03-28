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Koronavirüse yakalanan insanların korkunç görüntüleri

Koronavirüs belirtileri gösterenlerin, nefes almada güçlük çektiği görülüyor.

Haber Merkezi | 28.03.2020 - 10:54..
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Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 600 bine yaklaştı, 27 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Birçok ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Uzmanlar, sıklıkla sosyal izolasyonun ve temizliğin önemine vurgu yapıyor.

KORONA HASTALARININ DURUMU

Koronavirüse yakalananlarda öksürük, ateş ve nefes almada zorluk gibi belirtiler görülüyor.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, salgına yakalananların içinde bulunduğu zor durum gözler önüne serildi. Hastaların, nefes almada güçlük çektiği görüldü.

Koronavirüse yakalanan insanların korkunç görüntüleri VİDEO

Koronavirüse yakalanan insanların korkunç görüntüleri

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