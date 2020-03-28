Koronavirüse yakalanan insanların korkunç görüntüleri

Polis ekiplerince kaçak üretim yapan depoya düzenlenen operasyonda 2 milyon liralık dezenfektan ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.

Adalet Bakanlığı, koronavirüsle mücadele kapsamında daha önce cezaevlerinde alınan tedbirlerin süresini Bilim Kurulunun önerisiyle iki hafta uzattı.

Kullanılmış birçok maske ve eldivenin sokaklara atılması, toplum sağlığı içi tehlike yaratırken, malzemelerin kapalı çöp kutularına atılması gerektiği belirtildi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında muhabirin evde kalınması gerektiğini hatırlatması üzerine balıkçı "Nasıl, güzel çıktım mı?" diyerek dalga geçti.

Yurt dışından geldikten sonra KYK yurduna yerleştirilen 2 genç sosyal medyadan canlı yaparken odada bulunan ve görüntüsü olmayan üçüncü kişi devlete küfür etme küstahlığında bulundu.

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iOS 13.4 batarya performans testi

Apple'ın yayınladığı en son iOS sürümü iOS 13.4'ün nasıl bir batarya performansı sergilediğine daha yakından bakıyoruz.