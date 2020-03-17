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Koronavirüse yakalanan kadın yaşadıklarını anlattı

Koronavirüse yakalanan İtalyan kadın, yaşadıklarını anlattı ve ölümcül virüsü ciddiye almayanları uyardı.

Haber Merkezi | 17.03.2020 - 23:45..
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Koronavirüs, dünyada can almaya devam ediyor.

Çin'den tüm dünyaya yayılan ölümcül virüsün son dönemde etkisini en fazla gösterdiği ülke İtalya oldu.

Ülkede, koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 500'ü geçti.

Hastane morglarının cesetlerle dolduğu İtalya'da sokaklar boş kaldı.

Yetkililer, ölümcül virüse karşı adeta savaş açmış durumda

Koronavirüse yakalandıktan sonra yoğun bakıma alınan ve ardından tecrit odasına alınan 43 yaşındaki Daniela De Rosa, yaşadıklarını anlattı.

İtalyan hastadan koronavirüs gerçekleri

LÜTFULLAH GÖKTAŞ PAYLAŞTI

Rosa'nın görüntülerini Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş paylaştı.

Göktaş'ın Twitter hesabından paylaştığı görüntülerde; İtalyan kadının koronavirüse karşı insanları uyardığı görülüyor.

Koronavirüse yakalanan kadın yaşadıklarını anlattı

"GÖZLERİME, BEDENİME İYİ BAKIN"

İtalyan kadın, şunları söyledi:

"Koronavirüs iki akciğerimi de mahvetti; korkunç bir zatürre, solunum yetmezliği. Yaşım 43. Olay öncesinde sağlığım gayet iyiydi. Aniden kendimi bu cihaza bağlanmış buldum. Ölümle, Covid-19'la cebelleştim. Ancak bugün konuşabilir hale geldim. Günlerdir solunum yetmezliğiyle boğuştum. Olayın farkında olanların sayısı oldukça az. Neden bahsettiğimizi gerçekten anlamıyorlar. Kimileri cahil. Kimileri henüz yeterince korkmuyor. Kendilerine bir şey olmayacağını sananlar da çok. Tehlikenin boyutunu anlayanlar çok az. Olabildiğince fazla insan halimi görsün istiyorum. Gözlerime, bedenime iyi bakın. Bu virüsün nasıl bir bela olduğunu anlayın."

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