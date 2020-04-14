taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.7911
Euro
7.4439
Altın
1723.19
Borsa
97751.24
Gram Altın
375.619
Bitcoin
46270.58

Koronavirüse yakalanan tır şoförü: Ben kefeni yırttım

Mardin'de yaklaşık 10 gün yoğun bakımda kalan hasta, normal servise alındıktan sonra yaptığı açıklamada, kefeni yırttığını belirterek vatandaşlara evlerinde kalmaları çağrısında bulundu.

İHA |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Koronavirüse yakalanan tır şoförü: Ben kefeni yırttım

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası Ferhat Bozan, İran ve İstanbul arasında yük taşımacılığı yaparken koronavirüse yakalandı.

10 GÜN BOYUNCA YOĞUN BAKIMDAYDI

Hastanede tedavi gören Bozan, durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım servisine alındı. 3 gün boyunca solunum cihazına bağlı yaşayan Bozan, 10 gün yoğun bakım servisinde kaldı.

Koronavirüse yakalanan tır şoförü: Ben kefeni yırttım

"DÖRT HASTANEYE GİTTİM"

Daha sonra normal servise alınan Bozan, hasta yatağında yaşadıklarını çektiği videoyla anlattı.

Bozan, “Uzun yol tır şoförüyüm. İstanbul'a yük yüklemeye gittim. Gelirken korona hastalığı belirtileri oluştu. 4 hastaneye gittim benim hastalığımı bilmedi. Mardin'de özel bir hastaneye gittim. Hoca ‘Koronavirüse yakalandın’ dedi. Beni normal müşahede odasına yatırdı. Bir gün geçtikten sonra durumum çok kötü oldu, beni yoğun bakıma aldılar. ” dedi.

Koronavirüse yakalanan tır şoförü: Ben kefeni yırttım

"BEN KEFENİ YIRTTIM, LÜTFEN EVİNİZDE KALIN"

Bozan, vatandaşlara da evde kalmaları çağrısında bulunarak, “Lütfen evinizde kalın. Ben gördüm hiç kimse görmesin. Ben kefeni yırttım, tekrardan dünyaya geri geldiğimi söyleyebilirim. Çok zor, çok pis bir hastalıktır.” diye konuştu.

Öte yandan Bozan’ın, önümüzdeki günlerde taburcu olup evinde gözlem altında tutulacağı öğrenildi.

İlginizi Çekebilir
ÇAYKUR'dan koronavirüs önlemleri
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), yaklaşan yaş çay sezonu öncesi koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirleri açıkladı.
Burdur'da pazar kuyruğu
Salı günleri kurulan halk pazarına girişte, koronavirüs tedbirleri uygulandı. Pazar girişinde yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluştu.
Beylikdüzü’nde kaçak tıraşa polis baskını
Koronavirüs nedeniyle kaçak tıraş yapan berber, polislere yakalanınca müşterileri için "Amcamın oğlu. Memlekete gidecekler” dedi.
Kayseri'de domuz yağı süren kadının ifadesi ortaya çıktı
Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan kadının, mahkemedeki ifadesinde, "Kocam, 'Bende büyü var, bir hoca bul ve bozdur'dedi" dediği ortaya çıktı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İnfaz Yasası TBMM'den geçti
İnfaz Yasası TBMM'den geçti
951
Haydar Baş, koronavirüsten hayatını kaybetti
Haydar Baş, koronavirüsten hayatını kaybetti
654
İstanbul'da 4.1 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da 4.1 büyüklüğünde deprem
263
Prof. Ceyhan: Toplum içinde tespit edilmemiş vakalar var
Prof. Ceyhan: Toplum içinde tespit edilmemiş vakalar var
277
Diyanet, Ramazan tartışmasına noktayı koydu
Diyanet, Ramazan tartışmasına noktayı koydu
393
Yasmin Erbil'den karantina dansı
Yasmin Erbil'den karantina dansı
195
Şanlıurfa'da sokak köpekleri 6 çocuğa saldırdı
Şanlıurfa'da sokak köpekleri 6 çocuğa saldırdı
589
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir