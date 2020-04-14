Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası Ferhat Bozan, İran ve İstanbul arasında yük taşımacılığı yaparken koronavirüse yakalandı.

10 GÜN BOYUNCA YOĞUN BAKIMDAYDI

Hastanede tedavi gören Bozan, durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım servisine alındı. 3 gün boyunca solunum cihazına bağlı yaşayan Bozan, 10 gün yoğun bakım servisinde kaldı.

"DÖRT HASTANEYE GİTTİM"

Daha sonra normal servise alınan Bozan, hasta yatağında yaşadıklarını çektiği videoyla anlattı.

Bozan, “Uzun yol tır şoförüyüm. İstanbul'a yük yüklemeye gittim. Gelirken korona hastalığı belirtileri oluştu. 4 hastaneye gittim benim hastalığımı bilmedi. Mardin'de özel bir hastaneye gittim. Hoca ‘Koronavirüse yakalandın’ dedi. Beni normal müşahede odasına yatırdı. Bir gün geçtikten sonra durumum çok kötü oldu, beni yoğun bakıma aldılar. ” dedi.

Koronavirüse yakalanan tır şoförü: Ben kefeni yırttım

"BEN KEFENİ YIRTTIM, LÜTFEN EVİNİZDE KALIN"

Bozan, vatandaşlara da evde kalmaları çağrısında bulunarak, “Lütfen evinizde kalın. Ben gördüm hiç kimse görmesin. Ben kefeni yırttım, tekrardan dünyaya geri geldiğimi söyleyebilirim. Çok zor, çok pis bir hastalıktır.” diye konuştu.

Öte yandan Bozan’ın, önümüzdeki günlerde taburcu olup evinde gözlem altında tutulacağı öğrenildi.