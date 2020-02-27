Koronavirüse yakalandığını kanıtlayana para ödülü

Çin'de koronavirüsle mücadele için bazı bölgeler farklı önlemlere başvuruyor.

Hubey eyaletine bağlı bir milyon kişinin yaşadığı Qianjiang kentinde koronavirüse yakalandığını ve hastaneye başvurarak bunu kanıtlayan kişiye, bin 400 dolar para ödülü verilecek.

VİRÜSÜN YAYILMASINI BU ŞEKİLDE ÖNLEMEK İSTİYORLAR

Qianjiang kentinde şimdiye kadar 197 koronavirüs vakasına rastlandı, kent yetkilileri virüsün yayılmasını önlemek için bu gibi yöntemlere başvuruluyor.

DİĞER BÖLGELERDE DE PARA YÖNTEMİ BAŞLADI

Çin'de Qianjiang kenti dışında bazı bölgelerde koronavirüs ile mücadele için "para ödülü" yöntemi kullanılıyor.