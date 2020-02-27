taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.159
Euro
6.7372
Altın
1648.46
Borsa
114224.74
Gram Altın
326.965
Bitcoin
54728.22

Koronavirüse yakalandığını kanıtlayana para ödülü

Çin'in bazı bölgelerinde kullanılan bu yöntemle, virüsün yayılmasının önlenmesi amaçlanıyor.

AA | 27.02.2020 - 11:24..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Çin'de koronavirüsle mücadele için bazı bölgeler farklı önlemlere başvuruyor.

Hubey eyaletine bağlı bir milyon kişinin yaşadığı Qianjiang kentinde koronavirüse yakalandığını ve hastaneye başvurarak bunu kanıtlayan kişiye, bin 400 dolar para ödülü verilecek.

Koronavirüse yakalandığını kanıtlayana para ödülü

VİRÜSÜN YAYILMASINI BU ŞEKİLDE ÖNLEMEK İSTİYORLAR

Qianjiang kentinde şimdiye kadar 197 koronavirüs vakasına rastlandı, kent yetkilileri virüsün yayılmasını önlemek için bu gibi yöntemlere başvuruluyor.

Koronavirüse yakalandığını kanıtlayana para ödülü

DİĞER BÖLGELERDE DE PARA YÖNTEMİ BAŞLADI

Çin'de Qianjiang kenti dışında bazı bölgelerde koronavirüs ile mücadele için "para ödülü" yöntemi kullanılıyor.

İlginizi Çekebilir
İmralı yangını Süleyman Soylu'ya soruldu
İçişleri Bakanı Soylu, İmralı'da çıkan yangının cezaevine uzak olduğunu ve müdahalenin başladığını söyledi.
Rejimin İdlib'e saldırılarında 3'ü çocuk, 4 sivil öldü
Astana anlaşmalarını ve Soçi mutabakatını hiçe sayan Rusya destekli Beşar Esad rejimi güçlerinin İdlib kent merkezine topçu saldırılarında 3'ü çocuk, toplam 4 sivil yaşamını yitirdi.
Şehit eşinden yürek burkan paylaşım
İdlib'de rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit düşen Samsunlu Uzman Onbaşı Şükrü Elibol'un hamile olan eşinin paylaşımı, okuyanları duygulandırdı.
ABD gazetesi Suriye konusunda Türkiye'yi övdü
Washington Post gazetesi, Batılı hükümetlerin Suriye’deki iç savaş konusunda bir şey yapmadığını belirterek, Suriyeli çaresiz insanların tek savunucusunun Türkiye olduğunu yazdı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İdlib'de 2 askerimiz şehit oldu
İdlib'de 2 askerimiz şehit oldu
741
Suudi Arabistan umre ziyaretlerini askıya aldı
Suudi Arabistan umre ziyaretlerini askıya aldı
102
Trump, koronavirüse karşı 2,5 milyar dolar istedi
Trump, koronavirüse karşı 2,5 milyar dolar istedi
71
SMO, Serakib'i ele geçirdi
SMO, Serakib'i ele geçirdi
68
Hindistan'da Müslümanlara eziyet sürüyor
Hindistan'da Müslümanlara eziyet sürüyor
353
ABD gazetesi Suriye konusunda Türkiye'yi övdü
ABD gazetesi Suriye konusunda Türkiye'yi övdü
91
İstanbul Adalet Sarayı'nda el konulan suç eşyaları
İstanbul Adalet Sarayı'nda el konulan suç eşyaları
34
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir