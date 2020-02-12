Koronavirüse yakalanmış kadın sağlıklı bebek doğurdu

Çin'in Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını, hızlı bir şekilde dünyaya yayıldı ve 1017 kişinin ölmesine sebep oldu.

Ancak bölgeden sevindirici bir haber de geldi.

KORONAVİRÜS TAŞIYAN ANNE SAĞLIKLI BİR ÇOCUK DÜNYAYA GETİRDİ

Çin'in kuzeybatısında Şaanşi eyaletinde yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) taşıyan hamile kadın, sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

Şinhua'nın haberine göre, gebeliğinin 37. haftasında olan 33 yaşındaki kadın, dün Şian kentinde Ciaotong Üniversite Hastanesinde sezaryenle doğum yaptı.

BİRKAÇ GÜN İÇİNDE TESTLER TEKRARLANACAK

Yapılan ilk testlerde koronavirüs taşımadığı saptanan, 2 kilo 730 gram ağırlığındaki kız bebeğin yenidoğan karantina merkezinde tutulduğu ve birkaç gün içinde yeniden testlerden geçirileceği belirtildi.

Anne ve bebeğin durumlarının iyi olduğu kaydedildi.