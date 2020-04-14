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Koronavirüsle mücadelede 48 milyon TL harcandı

AFAD, koronavirüsle mücadele kapsamında 48 milyon 73 bin 714 lira harcandığını açıkladı.

AA |
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Koronavirüsle mücadelede 48 milyon TL harcandı

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), koronavirüse karşı verilen mücadele ilişkin verileri paylaştı.

AFAD'tan yapılan açıklamada, koronavirüs nedeniyle yurt dışından Türkiye'ye getirilen ve 14 günlük karantina sürelerini yurtlarda geçiren üniversite öğrencileri ve ihtiyaç sahiplerinin, memleketlerine ücretsiz gönderildiği belirtildi.

KARANTİNADAKİLER İÇİN 1770 PERSONEL GÖREVLENDİRİLDİ

64 ildeki 113 Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtları ile özel yurtlarda karantina uygulamasının yapıldığı kaydedilen açıklamada, buralarda 1770 personelin görevlendirildiği ifade edildi.

KARANTİNAYA ALINANLARDAN 21 BİN 967 KİŞİ EVİNE GÖNDERİLDİ

Karantinaya alınan 34 bin 539 kişiden 21 bin 967 kişinin evlerine gönderildiği belirtilen açıklamada, Türk Kızılayın 1 milyon 526 bin 300 öğün yemek dağıttığı vurgulandı.

BUGÜNE KADAR 48 MİLYON TL HARCANDI

65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının, "Vefa Sosyal Destek Grupları" ile karşılanmaya devam edildiği belirtilen açıklamada, bu gruplarda 1037 AFAD personelinin bulunduğu, bugüne kadar 48 milyon 73 bin 714 liranın harcandığı kaydedildi.

Koronavirüsle mücadelede 48 milyon TL harcandı

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