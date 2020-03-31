Koronavirüsle mücadelede verem aşısının rolü olabilir

Verem (BSG) aşı uygulamasının virüs kapma düzeyini azalttığını ortaya çıkaran bilim insanları, bu aşının koronavirüse karşı mücadelede başlıca araçlardan biri haline gelebileceğini dile getirdi.

AŞININ UYGULANMADIĞI ÜLKELERDE VAKALAR DAHA FAZLA

medRxiv portalındaki habere göre: ABD, İran, İtalya, Belçika, Hollanda ve bazı diğer Avrupa ülkelerinde BSG aşısının ya hiç ya da kısa süre önce uygulanmaya başladığına dikkat çeken araştırmacılar, bu ülkelerde vaka sayısının ve ölüm oranının dünya ortalamasına göre 4 kat daha fazla olduğuna dikkat çekti.

VEREM AŞISI, VİRÜSE KARŞI ETKİLİ OLABİLİR

Diğer yandan BSG aşısının uzun süre boyunca nüfusun geneline uygulandığı zengin olmayan ülkelerde koronavirüs kaynaklı ölüm oranının çok düşük olduğuna işaret edildi.

Bilim insanları, BSG aşısının yeni tip koronavirüse karşı etkili olduğundan emin olduklarını dile getirdi.