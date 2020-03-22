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Koronavirüste erkek olmak, yaşlı olmak gibi risk faktörü

Johns Hopkins'ten bilim insanı, koronavirüs salgını kaynaklı ölümlere ilişkin istatistikleri paylaştı.

Haber Merkezi | 22.03.2020 - 13:38..
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İtalya'da koronavirüs salgınının yol açtığı ölümlere ilişkin yapılan bir araştırmada çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

İtalyan Ulusal Sağlık Servisi'nin teknik-bilimsel organı olan Istituto Superiore di Sanità'nın paylaştığı raporda, koronavirüsün erkek ve kadınlar üzerindeki etkisinin aynı olmadığı gözler önüne serildi.

DAHA ÇOK ERKEKLER ÖLÜYOR

Verilere göre, koronavirüs salgını İtalyan erkekleri, ülkedeki kadınlara oranla daha kötü bir şekilde etkiliyor.

25 bin 58 vakayı analiz eden Roma Yüksek Sağlık Enstitüsü'nün verileri, ülkede hayatını kaybedenlerin yüzde 8'inin erkek, yüzde 5'inin de kadın olduğunu gösteriyor.

Koronavirüste erkek olmak, yaşlı olmak gibi risk faktörü

ERKEK OLMAK, YAŞLI OLMAK KADAR RİSKLİ

New York Times'a konuşan Johns Hopkins Bloomberg Halk Sağlığı Okulu'ndan viral enfeksiyonlarda cinsiyet farkını inceleyen bilim insanı Sabra Klein, "Koronavirüs için erkek olmak, yaşlı olmak kadar risk faktörüdür." dedi.

KADINLARIN BAĞIŞIKLIĞI DAHA SAĞLAM

Kadınların daha sağlam bağışıklık sistemine sahip olduğunu belirten Klein, "İnsanlar bu modelin farkında olmalı. Tıpkı yaşlı olmak gibi, erkek olmak da daha yüksek risk altında olduğunuz anlamına geliyor. Bu bir risk faktörü." ifadelerini kullandı.

Erkeklere de işaret eden Sabra Klein, bu cinsiyet grubunun daha fazla sigara içtiğinin ve ellerini daha az yıkadığının çalışmalarca kanıtlandığını kaydetti.

Koronavirüste erkek olmak, yaşlı olmak gibi risk faktörü

İTALYA VE ÇİN...

Klein ayrıca, "Bir şeyin neden bir risk faktörü olduğunu her zaman anlayamayız ve muhtemelen bir şeyi tam olarak saptayamayacağız" diyerek, şu şekilde konuştu:

"Ancak bunu, İtalya ve Çin gibi sosyal ve kültürel açıdan farklı ülkelerde görüyoruz ve bu durum dikkat çekici. Bu gerçeğin üzerinde daha fazla durmalıyız."

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin istatistikleri ise bu ülkede yaşamını yitirenlerin yüzde 2,8'inin erkek, yüzde 1,7'sinin kadın olduğunu söylüyor.

Koronavirüste erkek olmak, yaşlı olmak gibi risk faktörü

2003'TE TABLO AYNIYDI

Diğer taraftan, erkekler koronavirüslerin neden olduğu SARS ve MERS salgınlarından orantısız şekilde etkilendiği belirtildi.

Annals of Internal Medicine'de yayınlanan bir araştırmaya göre, 2003 yılında Hong Kong'da erkeklerden daha fazla kadın SARS tarafından enfekte oldu, ancak erkekler arasındaki ölüm oranı kadınlara kıyasla yüzde 50 daha yüksekti.

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