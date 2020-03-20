Koronavirüsten İsrail'de de ilk ölüm gerçekleşti

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs teşhisi konulan kimliği belirtilmeyen 88 yaşındaki bir erkek hastanın hayatını kaybettiği duyuruldu.

1 HAFTA ÖNCE TEŞHİS EDİLMİŞTİ

Açıklamada, bir hafta önce koronavirüs teşhisiyle Batı Kudüs'teki bir hastanede tedavi altına alınan hastanın, bu akşam saatlerinde durumunun kötüleşmesinin arından yaşamını yitirdiği ifade edildi.

İsrail'de koronavirüs nedeniyle ilk ölüm kaydedilmiş oldu.

İSRAİL'DE VAKA SAYISI 705

Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamada, ülkede koronavirüs teşhisi konulan vaka sayısının 705 olduğu ve bunlardan 14'ünün durumunun ağır şekilde seyrettiği ifade edilmişti.