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Koronavirüsten kurtulanların sayısı 750 bini geçti

En fazla hastanın iyileştiği ülkeler Almanya, İspanya ve ABD olarak sıralandı.

AA |
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Koronavirüsten kurtulanların sayısı 750 bini geçti

Dünya genelinde koronavirüs hastalığını atlatanlara ilişkin son veriler paylaşıldı.

Koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünyada virüs bulaşan 750 bin 864 kişi hastalığı yenmeyi başardı.

İYİLEŞENLERİN EN FAZLA OLDUĞU YERLER

En fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla Almanya (106 bin 800), İspanya (89 bin 250), ABD (85 bin 922), Çin (77 bin 257), İran (64 bin 843), İtalya (57 bin 576), Fransa (42 bin 88), Brezilya (26 bin 573) ve İsviçre (20 bin 600) oldu.

Türkiye'de de şimdiye dek 18 bin 491 kişi sağlığına kavuştu.

Koronavirüsten kurtulanların sayısı 750 bini geçti

DÜNYA GENELİNDE SON DURUM

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 732 bin 702'e ulaşırken, virüs nedeniyle 191 bin 150 kişi hayatını kaybetti.

Halen tedavi gören 1 milyon 790 bin 688 aktif enfekte vaka bulunuyor.

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