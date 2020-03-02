taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.2063
Euro
6.8623
Altın
1600.15
Borsa
105993.65
Gram Altın
321.474
Bitcoin
54062.89

Koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bini geçti

Son 24 saatte 42 kişi virüsten öldü, vakası sayısı da 89 bin 72’ye çıktı.

AA | 02.03.2020 - 09:10..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bini geçti

Dünya koronavirüs tehdidinden kurtulamıyor.

Salgına karşı alınan önlemler şimdiye kadar ölümlerin günlük sayısında belli bir azalma gösterirken, virüsü tamamen bitirecek bir aşı hala bulunamadı.

SON 24 SAATTE 42 KİŞİ

Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede salgın nedeniyle son 24 saatte tamamı salgının merkez üssü Hubey eyaletinden olmak üzere 42 kişi hayatını kaybederken, 196'sı yine Hubey'de olmak üzere 202 yeni koronavirüs vakası tespit edildi.

3 BİN 48 KİŞİ VİRÜSTEN ÖLDÜ

Bu kapsamda, bugüne kadar salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 48’e, saptanan koronavirüs vakası sayısı da 89 bin 72’ye çıktı.

Çin ana karasında 2 bin 912, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2, İran'da 54, İtalya'da 34, Güney Kore'de 22, Japonya'da 12, Fransa'da 2, ABD'de 2, Avustralya, Tayland, Tayvan ve Filipinler'de de 1'er kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bini geçti

45 BİN 74 KİŞİ TABURCU EDİLDİ

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde, 12 Aralık’ta ortaya çıkan koronavirüse yakalanıp taburcu edilen kişilerin sayısı da 45 bin 74’e yükseldi.

ÇİN DIŞINDAKİ BÖLGELER

Toplamda Çin'de 80 bin 26, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 98 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 40 kişide koronavirüs tespit edildi.

Koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bini geçti

ÜLKE ÜLKE VAKA SAYISI

Yeni tip koronavirüs görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumları ve yerel basınından derlenen verilere göre, vaka sayıları şu şekilde sıralanıyor:

"Güney Kore 4 bin 212, İtalya 1694, İran 978, Japonya 961, Fransa 130, Almanya 129, Singapur 106, ABD 80, İspanya 74, Bahreyn 47, Kuveyt 46, Tayland 43, İngiltere 35, Malezya 29, Avustralya 29, Kanada 24, İsveç 22, Birleşik Arap Emirlikleri 21, Irak 19, Norveç 19, İsviçre 18, Vietnam 16, Avusturya 14, Lübnan 10, Hollanda 10, İsrail 10, Yunanistan 7, Hırvatistan 7, Umman 6, Ekvador 6, Finlandiya 6, Rusya 5, Pakistan 4, Meksika 4, Hindistan 3, Filipinler 3, Romanya 3, Gürcistan 3, Danimarka 3, Çekya 3, Katar 3, Brezilya 2, Belarus 2, Belçika 2, Endonezya 2, Cezayir 1, Nepal 1, Sri Lanka 1, Kamboçya 1, Mısır 1, Afganistan 1, Azerbaycan 1, Kuzey Makedonya 1, Estonya 1, Yeni Zelanda 1, Nijerya 1, Litvanya 1, Monako 1, San Marino 1, İrlanda 1, İzlanda 1, Dominik Cumhuriyeti 1, Ermenistan 1."

Koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bini geçti

Koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bini geçti

Koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bini geçti

İlginizi Çekebilir
Putin'den Suriye açıklaması: Savaşa hazırlanmıyoruz
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın kimse ile savaşa hazırlanmadığını, kimsenin aklına da savaş fikrinin gelmemesi için elinden geldiğini yaptığını söyledi.
Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Türkiye'ye geliyor
ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey bugün Ankara'ya gelecek
Bahçeli'nin Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmadığı o an
Şehit cenazesine katılan liderler arasında soğuk rüzgarlar esti. Devlet Bahçeli'nin Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmadığı ana ait görüntü ortaya çıktı.
Endonezya'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi
Japonya'da koronavirüs nedeniyle karantinada tutulan gemiden dün gece tahliye edilen 68 Endonezyalı ise Sebaru Adası’nda gözlem altında tutulacak.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
AK Partili vekilden harekata destek paylaşımı
AK Partili vekilden harekata destek paylaşımı
716
Darbeci Hafter ve Esad iş birliği anlaşması yaptı
Darbeci Hafter ve Esad iş birliği anlaşması yaptı
245
Erdoğan, İdlib şehidinin evini ziyaret etti
Erdoğan, İdlib şehidinin evini ziyaret etti
91
Koronavirüs nedeniyle Çin'deki hava kirliliği azaldı
Koronavirüs nedeniyle Çin'deki hava kirliliği azaldı
19
Taksiciler mültecileri dolandırdı
Taksiciler mültecileri dolandırdı
116
Yunanlar mültecilerin karaya çıkmasını engelliyor
Yunanlar mültecilerin karaya çıkmasını engelliyor
94
Sabah namazında Mehmetçik için Fetih Suresi
Sabah namazında Mehmetçik için Fetih Suresi
51
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir