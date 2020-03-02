Koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bini geçti

Dünya koronavirüs tehdidinden kurtulamıyor.

Salgına karşı alınan önlemler şimdiye kadar ölümlerin günlük sayısında belli bir azalma gösterirken, virüsü tamamen bitirecek bir aşı hala bulunamadı.

SON 24 SAATTE 42 KİŞİ

Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede salgın nedeniyle son 24 saatte tamamı salgının merkez üssü Hubey eyaletinden olmak üzere 42 kişi hayatını kaybederken, 196'sı yine Hubey'de olmak üzere 202 yeni koronavirüs vakası tespit edildi.

3 BİN 48 KİŞİ VİRÜSTEN ÖLDÜ

Bu kapsamda, bugüne kadar salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 48’e, saptanan koronavirüs vakası sayısı da 89 bin 72’ye çıktı.

Çin ana karasında 2 bin 912, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2, İran'da 54, İtalya'da 34, Güney Kore'de 22, Japonya'da 12, Fransa'da 2, ABD'de 2, Avustralya, Tayland, Tayvan ve Filipinler'de de 1'er kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

45 BİN 74 KİŞİ TABURCU EDİLDİ

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde, 12 Aralık’ta ortaya çıkan koronavirüse yakalanıp taburcu edilen kişilerin sayısı da 45 bin 74’e yükseldi.

ÇİN DIŞINDAKİ BÖLGELER

Toplamda Çin'de 80 bin 26, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 98 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 40 kişide koronavirüs tespit edildi.

ÜLKE ÜLKE VAKA SAYISI

Yeni tip koronavirüs görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumları ve yerel basınından derlenen verilere göre, vaka sayıları şu şekilde sıralanıyor:

"Güney Kore 4 bin 212, İtalya 1694, İran 978, Japonya 961, Fransa 130, Almanya 129, Singapur 106, ABD 80, İspanya 74, Bahreyn 47, Kuveyt 46, Tayland 43, İngiltere 35, Malezya 29, Avustralya 29, Kanada 24, İsveç 22, Birleşik Arap Emirlikleri 21, Irak 19, Norveç 19, İsviçre 18, Vietnam 16, Avusturya 14, Lübnan 10, Hollanda 10, İsrail 10, Yunanistan 7, Hırvatistan 7, Umman 6, Ekvador 6, Finlandiya 6, Rusya 5, Pakistan 4, Meksika 4, Hindistan 3, Filipinler 3, Romanya 3, Gürcistan 3, Danimarka 3, Çekya 3, Katar 3, Brezilya 2, Belarus 2, Belçika 2, Endonezya 2, Cezayir 1, Nepal 1, Sri Lanka 1, Kamboçya 1, Mısır 1, Afganistan 1, Azerbaycan 1, Kuzey Makedonya 1, Estonya 1, Yeni Zelanda 1, Nijerya 1, Litvanya 1, Monako 1, San Marino 1, İrlanda 1, İzlanda 1, Dominik Cumhuriyeti 1, Ermenistan 1."