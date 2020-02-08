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Koronavirüsten ölenlerin sayısı 723'e yükseldi

Son 24 saat içerisinde Çin'de 86 kişi daha ölümcül virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Pekin'de maske takmadan sokağa çıkanların gözaltına alınacağı açıklandı.

AA | 08.02.2020 - 09:41..
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Koronavirüsten ölenlerin sayısı 723'e yükseldi

Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde etkisini giderek artıran 2019-nCoV salgını nedeniyle hayatın kaybedenlerin sayısı 723’e çıkarken, virüsten etkilenenlerin sayısı 6 bin 101’inin durumu ciddi olmak üzere 34 bin 546’ya yükseldi.

Diğer yandan virüs bulaştığı durumu şüpheli olan kişilerin sayısı 27 bin 657’yi bulurken, koronavirüs taşıyan kişilerle temasa geçtikleri gerekçesiyle müşahede alnına alınanların sayası 189 bin 660’a ulaştı.

Çin ana karasının dışında vaka sayısı Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde 26, Makau Özel İdari Bölgesi’nde 10 olarak kaydedildi.

SON 24 SAATTE 86 KİŞİ DAHA ÖLDÜ

Ülke genelinde son 24 saatte 86 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirirken, 3 binden fazla yeni vaka tespit edildi.

Bugüne kadar can kayıplarının 699’u koronavirüsün merkez üssü olan Hubey eyaletinde olurken, diğer eyaletlerden Hınan’da 4 Heylongciang’da 5, Haynan’da 2, Guicou, Gansu, Cilin, Hıbey, Sıçuan, Guangdong eyaletlerinde 1’er kişi hayatını kaybetti.

Ayrıca merkeze doğrudan bağlı kentlerde Pekin ve Çongçing'de 2’şer, Şanghay ve Tiencin’de birer kişi yaşamını yitirdi.

Çin ana karası dışında ise Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde bir kişi koronavirüs nedeniyle öldü.

Koronavirüsten ölenlerin sayısı 723'e yükseldi

MASKE TAKMAYANA GÖZALTI

Bu arada, Pekin Belediyesi’nden yapılan açıklamada otel, restoran, süpermarket, eğlence alanları, toplu taşıma ve benzeri yerlerde maske takılması gerektiği bildirildi.

Maske takmayı reddeden kişilere önce gerekli uyarıların yapılacağı belirtilen açıklamada, kişi bu tutumunu sürdürürse gözaltına alınabileceği vurgulandı.

Ülkede özellikle Hubey eyaletindeki yoğun ihtiyaç nedeniyle çoğu sağlık şirketi, maske dahil üretimlerinin büyük çoğunluğunu bu eyalete yönlendiriyor.

Halihazırda Pekin gibi büyük şehirlerde maske satan eczanelerde stoklar yetersiz kalıyor.

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti.

Koronavirüs Çin'de can almaya devam ediyor VİDEO

Koronavirüsten ölenlerin sayısı 723'e yükseldi

Koronavirüsten ölenlerin sayısı 723'e yükseldi

Koronavirüsten ölenlerin sayısı 723'e yükseldi

Koronavirüsten ölenlerin sayısı 723'e yükseldi

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