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Koronavirüsü 15 dakikada tespit edebilecek test

Çin'in Wuxi kentinde, uzmanlar koronavirüsü 15 dakikada tespit edebilecek yeni bir test geliştirdi.

AA | 01.02.2020 - 06:06..
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Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) dünya genelinde acil durum ilan ettiği koronavirüs için, Çinli uzmanlar yeni bir test geliştirdi.

15 DAKİKADA VİRÜSÜ SAPTAYABİLEN TEST

Çin Bilim ve Teknoloji Ofisinin yapılan açıklamaya göre, geliştirilen yeni test kişide virüsün olup olmadığını 8-15 dakika arasında tespit edebiliyor. Çin Ulusal Hastalık Kontrol ve Önleme Enstitüsü ve Wuxi merkezli bir yüksek teknoloji şirketi uzmanlarının ortak çalışması olan testin taşınabilir olmasının kullanımı kolaylaştırdığı ifade edildi.

GÜNDE 4 BİN KİŞİDE UYGULANABİLECEK

Test kitinin seri üretime geçtiğini bildiren uzmanlar, testin günde 4 bin kişide uygulanabileceğine vurgu yaptı. Hükümet yetkililerinin de destek verdiği test, Çin'in Hubei bölgesinde uygulanmaya başlandı.

Koronavirüsü 15 dakikada tespit edebilecek test

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